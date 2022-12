Legendarul cineast , în vârstă de 68 de ani, a dezvăluit, într-un nou interviu acordat Postmedia și citat de The Toronto Sun, că a comandat un studiu științific pentru a determina dacă într-adevăr exista suficient spațiu pentru ca atât Jack Dawson, cât și Rose DeWitt Bukater (interpretată de Kate Winslet) să încapă, după scufundarea Titanicului, pe ușa plutitoare care a generat atâtea dezbateri.

Teoria că Jack Dawson ar fi putut supraviețui este una care a fost vehiculată ani de zile după lansarea blockbusterului lui Cameron din 1997.

„Am făcut un studiu științific pentru a pune capăt acestei povești și pentru a-i înfige un țăruș în inimă (lui Jack Dawson, n.r.) odată pentru totdeauna”, a declarat Cameron, în interviu.

„De atunci, am făcut o analiză criminalistică amănunțită cu un expert în hipotermie, care a reprodus ușa din film, și vom face un filmuleț special pe această temă care va apărea în februarie”, a spus regizorul.

Studiul din viitorul episod special al lui Cameron – ce va coincide cu restaurarea în 4K a filmului Titanic care va ajunge în cinematografe în luna februarie – a folosit „doi cascadori care aveau aceeași masă corporală” ca Winslet, 47 de ani, și DiCaprio, 48 de ani.

Cameron a spus că cei implicați „au avut senzori pe tot corpul lor și i-am băgat în apă cu gheață” pentru a vedea dacă supraviețuirea era o posibilitate. După cum a explicat cineastul, „nu era posibil ca amândoi să fi supraviețuit. Doar unul putea supraviețui”.

„(Jack) trebuia să moară”, a adăugat Cameron. „Este ca Romeo și Julieta. Este un film despre dragoste, sacrificiu și moarte. Dragostea se măsoară prin sacrificiu… Poate că după 25 de ani, nu va mai trebui să mă confrunt cu asta”, a precizat regizorul.

Cameron a spus anterior, într-un interviu acordat BBC în 2019, că nu a existat „nicio dezbatere” cu privire la ce ar fi trebuit să se întâmple cu personajul Jack și că dezbaterea apărută ulterior a fost „stupidă”.

„Dar dacă vrei cu adevărat să dezgropi toate argumentele stupide asociate cu asta… Adică, să ne întoarcem la: ar fi putut Romeo să fie inteligent și să nu ia otrava? Da”, a spus Cameron. „Ar fi putut decide să nu-și aducă micul pumnal în cazul în care Julieta s-ar putea înjunghia cu el? Da, absolut. Într-un fel, se pierde esențialul”, a adăugat Cameron.

„Da, am fost puțin obsedat în legătură cu acest subiect pentru o vreme”, a precizat regizorul și scenaristul pentru revista People, adăugând: „Nu mă întorc la epavă. Mi-am făcut investigația. Punem laolaltă toate datele noastre cu cele ale celorlalți experți… pentru a face o lucrare definitivă despre criminalistica marină a epavei”.

Noul film al lui Cameron a luat cu asalt box-office-ul nord-american

În afară de Titanic, James Cameron este cunoscut și pentru filmul Avatar.

„Avatar: The Way of Water”, continuarea extrem de aşteptată a filmului din 2009, a dominat, în weekendul de lansare, box office-ul nord-american, cu încasări de 134 de milioane de dolari şi a generat 435 de milioane de dolari la nivel global, potrivit publicației Variety, citată de news.ro.

În străinătate, epopeea SF a strâns 301 de milioane de dolari, suma la nivel global ajungând la 435 de milioane de dolari.

Vânzările de bilete marchează al treilea cel mai bun debut din pandemie la nivel mondial, după filmul „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (442 de milioane de dolari la nivel global) şi „Spider-Man: No Way Home” (600 de milioane de dolari la nivel global).

„Avatar” din 2009 a generat în primul weekend venituri de 77 de milioane de dolari pe plan intern, un început decent, dar considerat modest în materie de recorduri.

Plasat din nou pe planeta Pandora, „The Way of Water” spune o poveste care se petrece la mai bine de un deceniu de la evenimentele din primul film. Jake Sully, un puşcaş marin american, interpretat de Sam Worthington, şi-a efectuat tranziţia în corpul unui Na’vi – popor de dimensiuni mari, cu pielea albastră, din Pandora – şi colaborează cu acesta pentru a-i proteja habitatul de o ameninţare mortală.

