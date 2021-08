Filmul în care Jean de la Craiova va juca la Bollywood se numește „Dragoste în Europa”.

„Voi juca în două filme, unul românesc, filmat la noi, iar la iarnă voi pleca la Bollywood, unde voi filma o secvență într-un film indian. Filmul, ales de o familie celebră de la Bollywood, se numeşte „Dragoste în Europa”, iar eu nu pot decât să fiu recunoscător pentru această colaborare.

Vara aceasta am început şi spectacolele pe litoral şi uşor, uşor încep şi evenimentele private, aşa că nu putem decât să ne bucurăm şi să sperăm că vom învinge cât mai repede pandemia”, a spus acesta pentru sursa menționată mai sus.

Ca și alți artiști de la noi, Jean de la Craiova s-a confruntat cu o situație mai dificilă în ultima perioadă, abia acum a reluat concertele, cântările private. Apare chiar și în show-uri de televiziune.

„Şi pentru mine, ca de altfel pentru noi toţi, ultimul an şi jumătate a fost unul foarte greu şi diferit de tot ce trăisem până acum. Cu ajutorul lui Dumnezeu însă, pot să spun că am încercat şi am şi reuşit cât de cât să mă adaptez.

Am stat mai mult pe acasă, dar asta nu a fost neapărat rău, chiar am descoperit lucruri noi, de care până acum, fiind mai mereu plecat în concerte, nu apucam să mă bucur. Am grădinărit, am gătit mult, ceea ce nu se mai întâmplase de… nici nu mai ştiu de când. Una peste alta, a fost o perioadă grea, de care sperăm să scăpăm cât mai repede”, a mai declarat Jean de la Craiova.

