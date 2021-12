Comediatul s-a retras la Sinaia, acolo unde locuiește de o bună perioadă. Acolo va petrece și sărbătorile. „De Crăciun anul acesta stau acasă. Și de Revelion. Anul acesta am cântat o lună de zile la mare și, pentru mine, a fost un pic mai bine decât anul trecut… ca public, ca toate…”, a explicat actorul de comedie care trăiește o mare dezamăgire.

Actorul nu a mai fost chemat la evenimente de Crăciun și de Revelionm, fapt care l-a întristat. Cu o pensie mică și cu multe cheltuieli, Jean Paler se descurcă greu, însă rămâne optimist și pus pe glume. „Nu am primit nicio ofertă, nicio chemare, dar sunt bun de muncă și de spectacole. Acum e prea târziu să mă mai cheme cineva. Sâmbătă e Crăciunul, cine să mă mai cheme? Peste o săptămână – Revelionul, iar eu stau acasă, nu prestez!

Unii aduc DJ și nu mai angajează artiști! Am vorbit și cu mai mulți colegi de-ai mei și mulți dintre ei stau acasă anul acesta. Aștept botezuri, cumetrii, divorțuri… Unii serbează și divorțurile! Poate mă împac eu bine cu mireasa și plec cu ea!”, a mai declarat el pentru Click.

Referitor la starea lui de sănătate, Jean Paler a spus că e la fel cum știm, dependent de pastile. „Am patru stenturi și un defribilator… Iau și acum pastile pentru inimă. Fără ele nu funcționează «pitpalacul». Sunt dependent de ele, până dau de lucru la «pupă»”, a mărturisit actorul.

Ce pensie are Jean Paler

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist!

Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

