Ojani Noa, primul soț al lui Jennifer Lopez, a lansat un atac dur la adresa artistei, susținând că aceasta l-ar fi înșelat în timpul căsniciei lor. Cei doi au fost căsătoriți între 1997 și 1998, iar antrenorul personal a folosit rețelele sociale pentru a-și exprima nemulțumirile.

„Să lăsăm în jos acuzațiile. Să nu mă mai pui în rolul victimei. Problema nu suntem noi, problema ești tu. Tu ești cea care nu a putut să se abțină. Ai fost «iubită» de câteva ori, ai fost căsătorită de patru ori și ai avut numeroase relații între timp”, a scris Noa pe Instagram, potrivit pagesix.com.

În mesajul său, Noa, în vârstă de 51 de ani, a subliniat că a fost dedicat și fidel lui Jennifer Lopez, mutându-se chiar în alt stat și renunțând la slujbă și la familie pentru a-i susține cariera în Hollywood. „Sunt un om minunat, iubitor, cinstit, fidel, nu am mințit niciodată și nu te-am înșelat”, a adăugat acesta.

Fostul soț consideră că Jennifer Lopez a ales faima și averea în detrimentul relației lor și susține că a încercat să salveze căsnicia după presupusele minciuni și infidelități ale artistei. „De aceea am plecat și de aceea am divorțat. Spune adevărul pentru totdeauna. Lumea trebuie să știe că tu ești problema. Ar trebui să-ți fie rușine”, a conchis Noa.

Jennifer Lopez a declarat că nu s-a simțit niciodată iubită

Declarațiile sale vin la doar câteva zile după ce Lopez, în vârstă de 56 de ani, a mărturisit într-un interviu că nu s-a simțit niciodată „cu adevărat iubită” de foștii săi parteneri: „Am învățat că nu e problema mea că nu sunt iubibilă, ci că ei nu sunt capabili. Trebuie să aprecieze persoana mică din interiorul lor. Trebuie să o iubească.”

Jennifer Lopez a fost căsătorită de patru ori: cu Cris Judd (2001–2003), Marc Anthony (2004–2014) și Ben Affleck (2022–2025), iar cu Marc Anthony are gemenii Emme și Max, în vârstă de 17 ani. Ojani Noa a mai declarat anterior că despărțirea lor ar fi fost influențată de fostul partener al artistei, Sean „Diddy” Combs.

Reprezentanții lui Jennifer Lopez nu au oferit încă un răspuns la acuzațiile fostului soț.

