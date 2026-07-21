Jennifer Lopez, fotografiată goală în cadă. Imaginile care au atras atenția fanilor artistei

Jennifer Lopez a început sărbătorirea zilei sale de naștere mai devreme, cu o vacanță în Europa alături de sora sa, Lynda Lopez. Cu doar câteva zile înainte de a împlini 57 de ani, pe 24 iulie, artista a publicat mai multe imagini din călătoria care a inclus opriri la Paris, în Italia și la Wimbledon. Una dintre fotografii a atras însă în mod special atenția: cele două surori au luat cina într-un decor cu totul neobișnuit.

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Jennifer Lopez și sora ei au sărbătorit împreună în Europa

Jennifer Lopez se pregătește să împlinească 57 de ani pe 24 iulie, însă artista a dat deja startul petrecerilor. Vedeta a plecat într-o vacanță europeană alături de sora sa, Lynda Lopez, care și-a aniversat la rândul său ziua de naștere recent. Lynda a împlinit 55 de ani pe 14 iunie, astfel că cele două au transformat călătoria într-o dublă aniversare.

Escapada surorilor Lopez a inclus mai multe destinații cunoscute din Europa. Jennifer și Lynda au ajuns la Paris și în Italia, dar și la Wimbledon, unde au urmărit meciurile de la celebrul turneu de tenis.

Jennifer Lopez a publicat pe contul său de Instagram o serie de fotografii realizate pe parcursul călătoriei, în care apare atât alături de sora sa, cât și de prieteni.

„O excursie între surori pentru o dublă aniversare este întotdeauna o idee bună! Te iubesc, Lynnie! La mulți ani!”, a scris artista.

Imaginea cu Jennifer Lopez în cadă a atras atenția

Printre fotografiile realizate la Wimbledon, Paris și în Italia s-a strecurat și un moment mai puțin obișnuit. Jennifer Lopez apare zâmbind într-o cadă mare din marmură, în timp ce mănâncă, iar sora sa este așezată pe podeaua băii și ia parte la aceeași cină.

Imaginea surprinde unul dintre momentele relaxate petrecute de cele două surori în timpul călătoriei și s-a remarcat printre fotografiile atent realizate în destinațiile europene vizitate.

Postarea artistei a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor. Mai mulți fani au comentat imaginile și au remarcat starea de spirit a lui Jennifer Lopez, unii dintre aceștia spunând că artista pare „mai fericită ca niciodată”.

Vacanța a venit după o perioadă aglomerată pentru Jennifer Lopez

Călătoria alături de sora sa a venit după o perioadă în care Jennifer Lopez a avut mai multe apariții publice în Europa. Artista a participat la Paris Haute Couture Fashion Week, unde a fost prezentă la mai multe evenimente din lumea modei.

Jennifer Lopez a ajuns și în Sicilia, unde a fost invitată să cânte în cadrul evenimentului Dolce & Gabbana Alta Moda. Pentru această apariție, artista a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii.

La prezentarea semnată de Celia Kritharioti, Jennifer Lopez a ales o rochie transparentă, decorată cu paiete argintii și multicolore. Apariția sa a fost una dintre cele care au atras atenția fotografilor prezenți la eveniment.

După seria de evenimente profesionale, artista și-a rezervat timp pentru vacanța petrecută alături de sora sa, înaintea aniversării din 24 iulie.

Jennifer Lopez trece printr-o schimbare importantă în viața de familie

Dincolo de proiectele profesionale și de călătoriile din această perioadă, Jennifer Lopez se confruntă și cu o schimbare importantă în viața personală. Gemenii săi, Max și Emme, au absolvit liceul și se pregătesc să înceapă o nouă etapă, odată cu plecarea la facultate.

Artista a vorbit recent despre acest moment și a recunoscut că perspectiva despărțirii de cei doi copii este dificilă pentru ea. Invitată în emisiunea lui Jimmy Kimmel, Jennifer Lopez a mărturisit că ultimele luni au fost încărcate de emoții.

„Plâng de două luni. Dar este în regulă. Vreau să fie fericiți, să meargă acolo unde își doresc și să facă ceea ce își doresc”, a spus Jennifer Lopez.

Ce le-a transmis Jennifer Lopez copiilor săi înainte de facultate

Artista a încercat să privească situația și cu umor. Jennifer Lopez a glumit spunând că speră ca Max și Emme să descopere că spațiile de cazare din campus sunt prea mici și, din acest motiv, să își dorească să se întoarcă acasă cât mai des.

În același timp, cântăreața a explicat că vrea să le ofere copiilor săi libertatea de a-și alege propriul drum și îi încurajează să își urmeze visurile. Jennifer Lopez a făcut o paralelă cu perioada în care ea însăși avea vârsta lor și își dorea să își construiască propriul viitor.

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