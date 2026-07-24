Franța se confruntă cu incendii majore de vegetație

Franţa se confruntă cu incendii de pădure devastatoare, iar mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene a fost activat pentru a oferi sprijin aerian.

Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat că „în scurt timp” vor ajunge două avioane Canadair din Croaţia, două Air Tractor din Portugalia şi două elicoptere grele Black Hawk din Cehia şi Slovacia. „Situaţia rămâne extrem de tensionată în faţa incendiilor care afectează ţara, în special în departamentul Gironde”, a subliniat Macron într-un mesaj postat pe X.

Aproximativ 800 de pompieri intervin pentru stingerea incendiilor din Franța

În sud-vestul Franţei, aproximativ 800 de pompieri continuă să lupte cu flăcările care au cuprins 4.800 de hectare în apropierea bazinului Arcachon.

Incendiul, izbucnit miercuri, a forţat evacuarea preventivă a circa 20.000 de persoane din zona Lège-Cap-Ferret, unde mai multe case au fost mistuite de foc. Marc Vermeulen, directorul serviciilor de urgenţă din Gironde, a descris intervenţia ca fiind „insulă cu insulă, casă cu casă”.

Peste 25.000 de persoane evacuate în Franța din cauza incendiilor de pădure: 800 de pompieri luptă cu flăcările, 4 avioane au fost trimise din UE
Sindicatele de profil denunţă lipsa resurselor şi „epuizarea” personalului, pe fondul intensificării numărului de incendii. Sursa foto: Getty Images

Un pompier a fost rănit după o explozie, posibil cauzată de o butelie de gaz, în timp ce intervenea. Acest incident vine după moartea a doi pompieri marţi, într-un incendiu din apropierea aeroportului Bordeaux, şi un alt deces în Savoia la începutul lunii iulie. Sindicatele de profil denunţă lipsa resurselor şi „epuizarea” personalului, pe fondul intensificării numărului de incendii.

La începutul lunii iulie, pompierii români au plecat într-o misiune de stingere a unui incediu din Franța, acolo unde flăcările au cuprins și au distrus un camping.

Cum ar fi fost declanșat incendiul major de vegetație din Franța

Potrivit AFP, incendiul din Gironde ar fi fost declanşat accidental de o maşină de defrişare sub o linie electrică. Autorităţile au interzis „toate lucrările forestiere care utilizează motoare cu combustie internă” în regiune.

În Landes, un alt incendiu, izbucnit joi, a devastat 1.200 de hectare şi a dus la evacuarea a peste 5.000 de persoane, iar în departamentul Var, un foc izbucnit marţi a mistuit 2.700 de hectare şi a distrus 25 de case.

Peste 25.000 de persoane evacuate în Franța din cauza incendiilor de pădure: 800 de pompieri luptă cu flăcările, 4 avioane au fost trimise din UE
Incendiul din Gironde ar fi fost declanşat accidental de o maşină de defrişare sub o linie electrică. Sursa foto: Getty Images

Spania a decretat stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație

În Spania, incendiile au determinat guvernul să declare „stare de urgenţă de interes naţional” în regiunea Madrid şi provincia Ávila. Potrivit AFP, măsura permite mobilizarea rapidă a resurselor, inclusiv implicarea Unităţii Militare de Urgenţă (UME).

„Din cauza caracterului simultan al acestor incendii şi condiţiilor meteorologice nefavorabile, statul consideră că trebuie să gestioneze şi să coordoneze toate resursele disponibile”, a transmis Ministerul de Interne.

Care sunt cele mai afectate zone de incendiile de vegetație din Spania

În provincia Guadalajara, cel mai mare incendiu a devastat 32.000 de hectare într-o săptămână. În zona Aldea del Fresno, situată la vest de Madrid, 3.500 de locuitori au fost evacuaţi joi.

Serviciile de urgenţă au mobilizat 18 unităţi de pompieri şi membri ai UME pentru a combate flăcările. Până acum, aproape 125.000 de hectare au ars în Spania în 2026, conform Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS).

Incendiile de pădure continuă să fie intensificate de condiţiile meteorologice extreme, iar 2026 se anunţă unul dintre cei mai grei ani din Europa din acest punct de vedere. În Franţa şi Spania, autorităţile se luptă cu resurse limitate pentru a stăvili impactul devastator al flăcărilor asupra populaţiei şi mediului.

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