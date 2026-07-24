Relieful funerar, cunoscut sub numele de „Mormântul Naiskos al unei femei pe tron cu servitoare”, a fost creat în jurul anului 100 î.Hr. Statuia înfățișează o femeie de rang înalt, așezată pe un tron decorat, întinzându-se către un obiect dreptunghiular ținut de o servitoare. Detaliul a fost comparat de unii utilizatori de pe rețelele sociale cu un laptop modern.

Acest artefact, de aproximativ 94 de centimetri înălțime, a atras atenția mai ales datorită a două mici găuri prezente pe partea laterală a obiectului, interpretate de unii drept porturi USB.

Această asemănare a alimentat speculațiile despre posibile călătorii în timp, o temă deja populară în spațiul virtual.

Daily Mail a relatat că imagini cu statuia au fost recent redescoperite, amplificând interesul pentru astfel de teorii.

Însă experții muzeului resping aceste interpretări. Conform specialiștilor, obiectul nu este altceva decât o cutie de bijuterii, un element comun în arta funerară greacă antică.

„Deși pare plat, astfel de cutii sunt frecvent reprezentate în reliefuri similare, unde femeile scot din ele bijuterii sau panglici decorative”, explică curatorii.

Aceasta nu este prima oară când artefactele antice sunt asociate tehnologiei moderne. Vase de ceramică din jurul anului 500 î.Hr. prezintă figuri ținând obiecte dreptunghiulare și scriind cu un stilus, obiecte identificate de arheologi ca fiind table de ceară folosite pentru scris. Cu toate acestea, utilizatorii online le compară adesea cu tablete sau laptopuri moderne.

În trecut, alte imagini au fost asociate cu presupuse călătorii în timp, precum fotografii din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial sau un concert Elvis Presley din 1977, unde un spectator părea să țină un „smartphone”.

Nu există dovezi științifice care să confirme posibilitatea călătoriilor temporale, deși anumite modele matematice din teoria relativității generale a lui Einstein sugerează această posibilitate în condiții specifice

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