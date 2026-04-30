Ținuta de 40 de dolari de pe Shein care a stârnit controverse la Casa Albă. Cum a apărut soția lui Pete Hegseth în SUA

La cina corespondenților de la Casa Albă, un eveniment cu tradiție și etichetă strictă, atenția nu s-a concentrat doar pe discursuri sau pe tensiunile politice, ci și pe o rochie care ar fi costat mai puțin decât o ieșire obișnuită în oraș.

„White House Correspondents Dinner” a devenit astfel scena unei controverse neașteptate, în centrul căreia s-a aflat Jennifer Rauchet. Soția lui Pete Hegseth, secretarul american al apărării, ar fi purtat o rochie similară cu modele vândute pe site-uri precum Shein sau Temu, la prețuri cuprinse între 20 și 40 de dolari.

Dezbatere națională pornită de la o rochie

Inițial, discuția a pornit de la o simplă observație în mediul online: ținuta purtată de Jennifer Rauchet semăna izbitor cu un produs accesibil publicului larg. Într-un context dominat de simboluri și mesaje politice, acest detaliu a fost rapid transformat într-un argument ideologic.

Criticii au subliniat contradicția dintre alegerea unei rochii produse în China și discursul naționalist promovat de soțul acesteia. În condițiile în care administrația americană este implicată într-un conflict comercial cu Beijingul, alegerea vestimentară a fost interpretată ca un gest ipocrit sau cel puțin neinspirat, după cum notează The Guardian.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Influenceri și conturi cu notorietate au amplificat subiectul, iar platforme precum X au transformat rapid momentul în unul viral. Unii comentatori au mers chiar mai departe, susținând că astfel de alegeri vestimentare reflectă incoerențe ideologice la nivelul elitei politice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Pe de altă parte, susținătorii lui Jennifer Rauchet au respins criticile, considerându-le exagerate. Argumentul principal a fost unul simplu: de ce ar trebui criticată o persoană pentru că nu a cheltuit sume exorbitante pe o rochie purtată o singură dată?

Această poziție scoate la iveală o dilemă mai profundă legată de percepția publică asupra consumului. Persoanele publice sunt adesea lăudate atunci când aleg haine „accesibile”, considerate un semn de apropiere față de oamenii obișnuiți. În același timp, aceleași alegeri pot fi criticate dacă sunt asociate cu practici discutabile din industrie.

Și Melania Trump a creat discuții în trecut

Specialiștii în modă sustenabilă atrag însă atenția că problema reală nu este prețul, ci modul în care acesta este posibil. Hainele extrem de ieftine sunt adesea rezultatul unor lanțuri de producție bazate pe muncă slab plătită și condiții precare.

Astfel, dezbaterea despre rochia lui Jennifer Rauchet devine, de fapt, o discuție despre etică și responsabilitate. Cazul nu este însă singular!

De-a lungul timpului, ținutele purtate de politicieni sau de apropiații acestora au fost frecvent transformate în subiecte de controversă. Fie că este vorba despre haine prea scumpe sau prea ieftine, mesajul transmis este analizat în detaliu.

Exemple similare includ reacțiile generate de aparițiile Alexandrei Ocasio-Cortez sau ale Melaniei Trump, fiecare dintre ele devenind, la rândul ei, simbolul unor dezbateri mai ample. Moda nu mai este doar o formă de exprimare personală, ci și un instrument de comunicare politică.

În acest context, rochia purtată de Jennifer Rauchet devine mai mult decât un simplu articol vestimentar. Ea reflectă tensiunile dintre imagine, ideologie și realitatea economică globală, după cum afirmă jurnaliștii din străinătate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE