O interpretare puternică într-o poveste inspirată de Shakespeare

Rolul din „Hamnet” a fost lăudat de critici pentru intensitatea emoțională și pentru modul în care Buckley reușește să transmită drama personajului cu o subtilitate remarcabilă.

„Acest premiu este pentru noi, pentru echipa în care stăm acum, și pentru colegii mei de drum pe viață: Hilda, Jessica, Lindsay, Zach. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi. Familia mea, familia mea irlandeză, sunt toți aici. Irlanda le-a plătit zborurile. Unde sunteți? Unde sunteți? Mamă, tată, vă mulțumesc că ne-ați învățat să visăm și să nu fim definiți de așteptările altora, ci să ne croim propriul drum din pasiunea noastră. Tu, Fred, te iubesc. Te iubesc. Ești cel mai incredibil tată. Ești cel mai bun prieten al meu. Și vreau să mai am încă 20.000 de copii cu tine. Da, chiar vreau.

Și Isla, fetița mea de opt luni, care nu are absolut nicio idee despre ce se întâmplă și probabil visează la lapte. Dar acesta este un moment foarte important. Te iubesc. Îmi place să fiu mama ta și abia aștept să descopăr viața alături de tine. Chloe și Maggie, să am șansa să cunosc această femeie strălucitoare și să pornesc într-o călătorie pentru a înțelege puterea iubirii unei mame a fost cea mai mare întâlnire a vieții mele.

Astăzi este Ziua Mamei în Regatul Unit, așa că aș vrea să dedic acest premiu frumosului haos din inima unei mame. Cu toții venim dintr-un șir de femei care au continuat să creeze în ciuda tuturor obstacolelor. Vă mulțumesc că m-ați recunoscut în acest rol. Este cea mai mare onoare. Nici nu-mi vine să cred”, a spus actrița în aplauzele publicului.

Filmul „Hamnet” spune povestea familiei lui William Shakespeare, concentrându-se pe tragedia pierderii fiului său, Hamnet. Jessie Buckley interpretează rolul Agnes Shakespeare, soția dramaturgului, personaj aflat în centrul emoțional al filmului.

Criticii au remarcat modul în care actrița reușește să susțină povestea printr-o interpretare profundă și sensibilă, în care durerea, iubirea și forța interioară se împletesc într-un portret memorabil.

O carieră în plină ascensiune

Jessie Buckley este una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații europene. Publicul o cunoaște din filme precum „The Lost Daughter”, „Wild Rose”, „Women Talking” sau „Im Thinking of Ending Things”, roluri care i-au adus numeroase nominalizări și premii importante.

De-a lungul ultimilor ani, Buckley s-a remarcat prin alegeri artistice curajoase și prin capacitatea de a aborda personaje complexe.

Filmul „Hamnet”, regizat de Chloé Zhao, a fost unul dintre titlurile urmărite atent în sezonul premiilor și a primit mai multe nominalizări la Oscar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE