O interpretare puternică într-o poveste inspirată de Shakespeare

Rolul din „Hamnet” a fost lăudat de critici pentru intensitatea emoțională și pentru modul în care Buckley reușește să transmită drama personajului cu o subtilitate remarcabilă.

„Acest premiu este pentru noi, pentru echipa în care stăm acum, și pentru colegii mei de drum pe viață: Hilda, Jessica, Lindsay, Zach. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi. Familia mea, familia mea irlandeză, sunt toți aici. Irlanda le-a plătit zborurile. Unde sunteți? Unde sunteți? Mamă, tată, vă mulțumesc că ne-ați învățat să visăm și să nu fim definiți de așteptările altora, ci să ne croim propriul drum din pasiunea noastră. Tu, Fred, te iubesc. Te iubesc. Ești cel mai incredibil tată. Ești cel mai bun prieten al meu. Și vreau să mai am încă 20.000 de copii cu tine. Da, chiar vreau.

Și Isla, fetița mea de opt luni, care nu are absolut nicio idee despre ce se întâmplă și probabil visează la lapte. Dar acesta este un moment foarte important. Te iubesc. Îmi place să fiu mama ta și abia aștept să descopăr viața alături de tine. Chloe și Maggie, să am șansa să cunosc această femeie strălucitoare și să pornesc într-o călătorie pentru a înțelege puterea iubirii unei mame a fost cea mai mare întâlnire a vieții mele.

Astăzi este Ziua Mamei în Regatul Unit, așa că aș vrea să dedic acest premiu frumosului haos din inima unei mame. Cu toții venim dintr-un șir de femei care au continuat să creeze în ciuda tuturor obstacolelor. Vă mulțumesc că m-ați recunoscut în acest rol. Este cea mai mare onoare. Nici nu-mi vine să cred”, a spus actrița în aplauzele publicului.

Filmul „Hamnet” spune povestea familiei lui William Shakespeare, concentrându-se pe tragedia pierderii fiului său, Hamnet. Jessie Buckley interpretează rolul Agnes Shakespeare, soția dramaturgului, personaj aflat în centrul emoțional al filmului.

Criticii au remarcat modul în care actrița reușește să susțină povestea printr-o interpretare profundă și sensibilă, în care durerea, iubirea și forța interioară se împletesc într-un portret memorabil.

O carieră în plină ascensiune

Jessie Buckley este una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații europene. Publicul o cunoaște din filme precum „The Lost Daughter”, „Wild Rose”, „Women Talking” sau „Im Thinking of Ending Things”, roluri care i-au adus numeroase nominalizări și premii importante.

De-a lungul ultimilor ani, Buckley s-a remarcat prin alegeri artistice curajoase și prin capacitatea de a aborda personaje complexe.

Filmul „Hamnet”, regizat de Chloé Zhao, a fost unul dintre titlurile urmărite atent în sezonul premiilor și a primit mai multe nominalizări la Oscar.

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
Elle.ro
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Știri România 15 mart.
Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Reportaj
Știri România 15 mart.
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul.ro
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Fanatik.ro
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Elle.ro
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
Stiri Mondene 15 mart.
Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Stiri Mondene 15 mart.
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
TVMania.ro
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
ObservatorNews.ro
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Mediafax.ro
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Politică 15 mart.
Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Politică 15 mart.
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare