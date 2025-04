În vârstă de 30 de ani, Jo sau Ioana Anuța, pe numele ei real, a fost invitată recent în podcastul lui Bursucu, care i-a adresat mai multe întrebări atât despre viața ei personală, cât și despre carieră. O curiozitate de-a lui a atras însă atenția.

„Ai fost vreodată la vrăjitoare? Ai fost? Și ce ți-a zis, de descântec, de supărare? De supărare te-ai dus sau de distracție? Când ai fost ultima oară?”, a întrebat-o Bursucu pe Jo.

Cântăreața a fost sinceră și a recunoscut: „Da! Am fost! Mi-a dat în cărți. Nu m-am dus de supărare, m-am dus de mai multe ori! Anul trecut am fost ultima dată!”. „Iese?”, a mai întrebat-o prezentatorul. „Da! De fiecare dată! Da ce să iasă? Ce îmi zice, aia se întâmplă!

Mi-a zis de prietena mea cea mai bună că într-o săptămână o să mă sune să îmi spună că e gravidă. Fix într-o săptămână m-a sunat și mi-a zis că e gravidă! Mi-a zis și de tataie! Când am aflat eu prima dată de o infidelitate de a unui fost, mi-a zis, m-am dus acasă, am întrebat și exact așa era. Și locația, și orașul, și ziua și tot!”, a răspuns Jo.

Cine e artistul care a amenințat-o pe Jo

În același podcast, Jo a vorbit despre o dispută cu cântărețul Gheboasă, care ar fi culminat cu amenințări din partea acestuia. Deși amândoi sunt figuri cunoscute pe scena muzicală românească, povestea tensiunilor dintre cei doi a surprins multă lume.

Totul ar fi început la un concert susținut de Jo în orașul natal al lui Gheboasă, unde, într-un moment aparent banal, artista a întrebat publicului: „Cine este Gheboasă?”. Acest gest simplu, care pentru mulți ar fi părut inofensiv, a fost interpretat de Gheboasă într-un mod cu totul diferit. Potrivit declarațiilor ei, cântăreața a explicat că acest detaliu, considerat nesemnificativ, a fost motivul real al disputei între ei.

„Gheboasă. Mi-a dat mesaje, m-a amenințat că lasă, că ne întâlnim noi, că facem, că dregem. De la ce, mă? Că am întrebat cine ești? Adică… am cântat acolo în orașul de unde era el și la un moment dat eu eram cu Juno prin culise și eu, dacă tot a venit cu mine la concert, le-am zis oamenilor: am o surpriză pentru voi, cine credeți că e surpriza?

Și eu când au strigat numele băiatului ăstuia, oamenii au început să strige în sală numele lui. Urma să cânte el tot la același bal, dar seara, la club. Eu cântam pe zi la profesori, la astea mai oficiale, și el seara, la club pentru distracție, pentru copii, pentru toată lumea. I-au strigat numele, și eu am întrebat: Cine e? Ce înseamnă asta, ce strigați?”, a spus Jo la Un podcast mișto by Bursucu.

