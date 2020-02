De Livia Lixandru,

Jojo a ajuns pe masa de operație, însă, din fericire interventia chirurgicală a fost un succes. Soția lui Paul Ipate se află în acest moment în afara oricărui pericol.

Cătălina Grama s-a operat din cauza unei hernii ombilicale, care a împiedicat-o în ultima perioadă să mai facă sport. Vedeta mergea des la sala de fitness, scrie cancan.ro.

„M-am apucat destul de serios de sală. Sau măcar îmi imaginez asta. Înainte să mă antrenez cu Eliza mergeam la sală şi făceam tot felul de exerciţii uşoare. Acum s-a schimbat povestea.

Eliza spune că o să fiu iar fit. Mai mult decât atât, o să am şi un posterior antrenat! După două naşteri şi multă pauză de sport pentru că am avut hernie ombilicală şi am operat-o după, iată cum începe încet, încet, călătoria mea cu Eliza alături’, a scris Jojo pe Instagram.

Mamă a doi copii, Jojo nu depune eforturi pentru a-și menține silueta, având în vedere că merge la sală cu cea mai mare plăcere.

