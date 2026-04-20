„Sarcina mea este să-mi avertizez vecinii: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și, într-o oarecare măsură, Ucraina. Doamne ferește să comită agresiuni împotriva Belarusului. Nu vrem război; nu intenționăm să luptăm împotriva lor.”, a spus, inițial, Lukașenko.

El a subliniat în același timp că un război lansat de pe teritoriul belarus împotriva Poloniei sau Lituaniei nu este posibil: „Nu intenționăm să facem asta decât dacă suntem atrași în acest război și forțați să răspundem. Nu vrem asta”.

Cu toate acestea, Lukașenko a subliniat că Belarus se va apăra folosind toate mijloacele disponibile dacă va fi atacat: „Aceasta nu înseamnă că, dacă mâine izbucnește o confruntare, vom ataca cu arme nucleare țările de pe teritoriul cărora se comite agresiunea împotriva noastră. Avem suficiente alte arme pentru a răspunde”, a spus el.

El a susținut, de asemenea, că, dacă existența Belarusului ar fi amenințată, Rusia s-ar alătura apărării sale.

„Dacă vom vedea că acest lucru amenință existența Belarusului, atunci nu numai noi, ci și, în conformitate cu acordul nostru cu Federația Rusă… Nu va rămâne fără răspuns. Vom folosi tot ce avem.”, a încheiat președintele belarus.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia ar putea încerca să atragă Belarusul mai direct în război, invocând semne ale unei activități militare sporite pe teritoriul belarus.

În urma unei informări oferite de comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrsky, Zelenski a dezvăluit că forțele ruse nu au reușit să recâștige inițiativa, în ciuda atacurilor continue. Oficialii ucraineni au observat încercări ale trupelor ruse de a se regrupa, probabil pentru a compensa deficitul de personal.

Conform rapoartelor serviciilor de informații, acest efort ar putea fi legat de activități din Belarus, inclusiv construcția de drumuri către Ucraina și desfășurarea de poziții de artilerie în apropierea graniței. Aceste evoluții vin pe fondul unor măsuri recente luate de Minsk care sugerează o pregătire militară sporită.

În aceeași zi, Lukașenko a semnat un decret care autoriza recrutarea ofițerilor de rezervă, mărind astfel efectivele de trupe disponibile ale țării, potrivit agenției de stat SB News.

Totuși, astfel de măsuri nu sunt fără precedent. Belarus a efectuat anual chemări similare în rezervă de la începutul invaziei la scară largă din 2022, de obicei între februarie și mai.

Zelenski a declarat că a instruit oficialii ucraineni să avertizeze autoritățile belaruse prin canalele adecvate că Ucraina este pregătită să își apere teritoriul și independența.

Între timp, Andriy Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare, a declarat săptămâna trecută că Belarus a fost probabil însărcinat de Rusia, înainte de campania de primăvară-vară, să mențină forțele ucrainene blocate în apropierea graniței de nord.

