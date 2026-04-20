Reacțiile stârnite în urma postării

Fotografiile, postate luni pe grupul „INFO TRAFIC BIHOR & ORADEA” alături de mesajul „Super daddy / Oșorhei, ieri…”, îl arată pe bărbat pe un ATV care pare să nu fie înmatriculat, relatează publicația locală Bihoreanul.

Conform sursei citate, scena a fost surprinsă pe DN1 (E60), în zona magazinului Spielmann, pe sensul de mers către Oradea.

Postarea a stârnit reacții, împărțind utilizatorii în două tabere. Unii au condamnat gestul, calificându-l drept extrem de riscant: „Inconștiență totală!!!”, a scris un utilizator.

Altul a atras atenția asupra pericolului la care este supus copilul: „Serios vi se pare corect ca un bărbat matur să meargă cu copilul pe șosea printre mașini? Dacă îl scapă jos, îl calcă cineva din spate”.

Pe de altă parte, au existat și voci care au minimalizat incidentul: „Ce vă deranjează chiar așa dacă își plimbă copilul și merge încet și cu atenție?”, a scris un alt utilizator.

Ce spune Codul Rutier

Conform Codului Rutier, copiii sub 14 ani nu pot fi transportați pe motociclete sau vehicule similare decât în ataș. De asemenea, dacă ATV-ul este omologat pentru o singură persoană, transportul unui pasager este interzis.

Legea impune și purtarea echipamentului de protecție, iar lipsa acestuia poate fi sancționată. În plus, dacă vehiculul nu este înmatriculat, circulația pe drumurile publice poate constitui infracțiune.

Polițiștii Serviciului Rutier Bihor efectuează cercetări în acest caz

Polițiștii Serviciului Rutier Bihor au început verificări pentru a stabili exact situația și abaterile de la legislația rutieră.

„La data de 20 aprilie a.c., în urma vizionării imaginilor postate pe o rețea de socializare, polițiștii Serviciului Rutier Bihor efectuează verificări pentru identificarea conducătorului vehicului de tip ATV și în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsuri legale în consecință”, a transmis pentru Bihoreanul agentul prinicipal de poliție Alin Laza, ofițer în cadrul Biorului de Presă al IPJ Bihor.

