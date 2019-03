Problemele de sănătate ale lui Paul Ipate s-au acutizat, iar crizele l-au împins să ia decizia finală. Retragerea din concurs. Hernia de disc l-a învins pe. „Eu am o operație la spate de mai mult timp. Am ținut-o sub control o bună bucată de timp, dar chiar nu mai puteam. Vă dați seama, dacă nu aveam încredere în mine, nu aș fi venit aici, dar chiar nu mai pot continua. Îmi este imposibil”, a dezvăluit Paul în cadrul emisiunii.

„Dragii noștri, mulțumim pentru toată susținerea voastră în aceasta perioadă. Iubirea , compasiunea, toleranța și înțelepciunea voastră ne-au mișcat până în adâncul inimii. Voi sunteti cei minunați! Dacă am invatat ceva din călătoria noastra acel lucru este că oamenii trebuie să trăiască pentru oameni, și nu altfel. Paul este bine acum și nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă am mai fi continuat. Noi chiar am luptat trup și suflet în fiecare clipă. Fără ascunzisuri, fără a fi mânați de altceva decât de bune intenții si dorinta de a ne continua calatoria.

Celor care au ales să îmi trimită zeci de mesaje negative le spun atât: vă înțeleg. Sunt convinsă că nu sunteți oameni răi. Îmi place să cred că binele face parte din fiecare om care există pe această planeta, chiar dacă lucrurile par altfel uneori. Aparențele înșeala. Un montaj iscusit poate funcționa perfect în condițiile in care intri deja in ”povestea” creață. Este o linie fină între real si ireal atunci cand privesti un reality show, pentru că în cele din urma este un format de televiziune. Așa că eu va rog să îl priviți și rational daca se poate, si nu altfel.

Dezamăgirile așadar au fost numeroase, și nu au avut nicio legătură nici cu ”imunitatea” și nici cu alte lucruri care implică ”regulile jocului”. Am primit însă un cadou imens de la viață în condțiile date: prietenia voastra neconditionată și revelația faptului că eu și Paul Ipate suntem făcuți unul pentru altul la bine si la greu. Daca am invatat ceva dupa 20 de ani de televiziune, incluzând acest proiect, acela este că nu cifrele (audiența) contează, oamenii contează. Mulțumesc tuturor colegilor și prietenilor nostri din cursa alaturi de care am trait aceasta experienta inefabilă.

O sa închei cu un citat care este dedicat celor dintre voi care știu să citească printre cadre și randuri: ”iubirea este pentru oameni și zei cea mai măreata divinitate”. Vă iubim și ne înclinăm în fața voastră, publicul nostru. #CatalinașiPau, a scris Jojo pe contul de socializare.

