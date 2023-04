„Am trecut de cele cinci săptămâni de la operație, am început să pun piciorul jos, doare când îl pun”, a explicat cântărețul pentru Cancan despre starea lui de sănătate.

Jorge: „Am toate șansele ca în două săptămâni să am totuși un mers cât de cât echilibrat”

În viitorul apropiat, Jorge va scăpa de cârje și se va deplasa mai bine decât acum. „Într-o săptămână, trebuie să scap de o cârjă și peste două săptămâni o să scap de amândouă. Deci am toate șansele ca în două săptămâni să am totuși un mers cât de cât echilibrat și să fiu pe picioarele mele, să nu mai depind de nimeni.

Asta e oribil, am început să-i înțeleg pe toți bătrânii, toți cei care au probleme sau au nevoie de ajutorul cuiva. Toată perioada asta pentru mine a fost o mare lecție, sunt superrecunoscător că mama e sănătoasă și pe picioare, la 67 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate”, a mai spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Condamnări cu suspendare în dosarul cu pronunțarea amânată timp de un an. Al treilea inculpat a scăpat de proces prin prescriere

„I-am purtat pică lui Remus Boroiu”

Întrebat despre prietenii pe care îi are la Survivor România 2023, Jorge i-a menționat pe Sebastian Dobrincu, Carmen Grebenișan, Remus Boroiu și Ștefania Stănilă. „Aici am un singur prieten, la Survivor am maximum doi. Aici e Sebastian Dobrincu, iar la Survivor este Carmen Grebenișan și tind să cred că și Ștefania.

Și Remus, dar chiar când am intrat în competiția Survivor, am intrat cu o ceartă mai veche de-ale noastre, de la Ferma, unde am avut niște clinciuri foarte mari. Din cauza lui am plecat eu de la Ferma, că m-a lucrat acolo cu Cream și m-au dat afară. I-am purtat pică și i-am și zis când am intrat «cred că mi-a trecut, dar nu mi-a trecut, hai să mai vorbim un pic».

Și după vreo două săptămâni, am stat de vorbă ca băieții și am ajuns la un consens. Am bătut palma, am zis «ce a fost, a fost, hai să ne vedem de treabă». Uitasem, nici nu mă mai gândisem la treaba aia, trecuseră ani de zile, dar când l-am văzut, am avut un trigger. Când ai pățit-o cu unul, ești în gardă a doua oară!”, a explicat artistul.

Cum s-a accidentat Jorge la Survivor România 2023

În ediția difuzată pe 31 ianuarie, Jorge s-a accidentat grav la Survivor România 2023. Medicul a intervenit imediat după ce Faimosul s-a lovit la picior, l-a tratat, însă a decis să îl trimită de urgență la spital în Republica Dominicană cu ambulanța.

Recomandări Managerul și anestezistul spitalului din Găești trag curent gratis cu un cablu din spital pentru mașinile electrice personale Opel și Tesla

Faimoșii și Războinicii s-au duelat la jocul pentru imunitate. Rând pe rând, concurenții au intrat pe traseu, Jorge de la Faimoși s-a întrecut cu Robert Moscalu de la Războinici. Amândoi au pornit cursa în forță, însă Jorge nu a dus-o la bun sfârșit.

Faimosul s-a dezechilibrat pe o structură de lemn la înălțime și a căzut pe nisip. Jorge s-a accidentat grav la genunchiul stâng și nu s-a mai putut ridica. Ionuț Iftimoaie a sărit în ajutorul lui imediat și i-a spus: „Lasă-te pe spate! Ușor pe spate! Vine imediat doctorul”. În timp ce Jorge zbiera de durere, medicul român de la Survivor 2023, cunoscut drept Tata Teo, a intervenit. „Ia, întoarce-te puțin pe spate! Lasă-l la mine! Zi-mi exact unde te doare”, s-a adresat medicul.

„Înăuntru, înăuntru”, a spus printre lacrimi Jorge, care abia mai rezista de durere. Ulterior, Faimosul a fost dus pe brațe până în cortul medicului. A fost consultat, iar medicul a decis ca Faimosul să fie dus de urgență la spital. O ambulanță a ajuns imediat pe platoul Survivor, Jorge a fost dus pe targă și transportat la spital.

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro O mai ţii minte pe Gabrielle din 'Xena, prinţesa războinică'? Renee O’Connor e de NERECUNOSCUT! Foto

Viva.ro Drama neștiută a Anei Morodan. Adevărul a ieșit acum la iveală. Cum a murit, de fapt, mama ei

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Incident dramatic în stația de metrou Unirii. O persoană a murit pe peron, după ce i s-a făcut rău

Știrileprotv.ro Prizonieri în propria casă. Calvarul prin care trec doi bunici pe care nepoții nu-i mai vizitează: „Miroase a șobolani”. Mărturiile cutremurătoare ale bunicilor

FANATIK.RO Actriță celebră, desfigurată de o ciupercă mortală pe care a luat-o din spital: ”Arăta ca un monstru”

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Luna Roz, de pe 6 aprilie, vine cu schimbări importante pentru toate zodiile. Ei sunt cei mai norocoși nativi

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2023. Vărsătorii au impresia că se pot pune la adăpost dacă vor reuși să acumuleze anumite beneficii pentru care luptă