Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”

Recent, într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, artistul a răspuns la câteva întrebări legate de viața lui, lucruri care au legătură și cu „Ceapa Sufletului”, cartea lui.

Libertatea: Dacă ar fi să alegi o singură rană care ți-a influențat viața de adult, care ar fi aceea?

Jorge: Rana de a nu mă simți suficient. E ca un fir roșu care se plimbă prin toate etapele vieții mele. M-a făcut să cer confirmări din exterior, să mă suprasolicit, să alerg după validare, să mă compar. Când am observat că multe decizii le luam ca să demonstrez ceva, nu ca să trăiesc ceva, am înțeles cât de adânc era acel gol. Iar vindecarea a început abia când am încetat să mai caut dovada valorii mele în ochii altora.

De ce și-a protejat Jorge spațiun intim al familiei

Ce parte din viața ta ai protejat cel mai mult de public și de ce?

Am protejat întotdeauna spațiul intim al familiei, momentele mici, cele care nu cer aplauze. Când sunt cu ai mei, nu mai există scenă, reflectoare sau așteptări. Acolo sunt doar eu, cu bune și cu rele, dar real. Am simțit mereu că fericirea adevărată nu e de arătat, e de trăit.

Ce lecție ți-a adus cea mai mare transformare în relația cu Ramona?

Lecția iubirii necondiționate. E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme. O înveți din viață, din greșeli, din zilele în care nu ești cea mai bună versiune a ta și totuși cineva rămâne lângă tine fără să-ți ceară explicații. Ramona m-a învățat că iubirea adevărată nu vine să te repare, ci să te însoțească. Că pot fi iubit și în zilele mele gri, nu doar în cele luminoase.

Ce ai învățat despre tine, fiind tată?

Am învățat că nimic nu te ține mai aproape de adevăr decât un copil, doi și, mai mult decât atât, trei. Ei nu te lasă să te ascunzi! Îți arată cine ești cu o sinceritate zdrobitoare. Îți testează limitele lor pe limitele tale! Fiind tată, am descoperit resurse pe care nu știam că le am. Am învățat că exemplul meu valorează mai mult decât sfaturile mele. Ca fiecare reacție a mea se transforma într-o lecție pentru ei și că, de multe ori, ei sunt profesorii, nu eu.

Cum l-a ajutat pe artist tatăl lui

O persoană care te-a ajutat fără să știe?

Tatăl meu! L-am înțeles târziu și, poate, încă îl mai descifrez. M-a ajutat prin magia și înțelepciunea lui, prin greșelile lui, iar lipsa lui am transformat-o în putere.

