Aseară, la consiliul de eliminare care a avut loc, Daniel Pavel l-a poftit în fața camerelor de filmat și pe Jorge, care a lipsit de la cele mai recente jocuri ale Faimoșilor contra Războinicilor. El a fost la spital, după ce s-a accidentat pe traseu, cu o zi înainte.

Faimosul a apărut aseară în cârje, cu genunchiul strâng bandajat. Mai mulți medici l-au consultat, iar prezentatorul Daniel Pavel a anunțat ce diagnostic i-au pus aceștia lui Jorge. „Avem rezultatul investigaților. Pe considerente medicale, pentru a te putea recupera în condiții normale. Jorge, părăsești competiția în această seară, în acest consiliu”, a fost anunțul făcut de Daniel Pavel.

Concurentul s-a abținut cu greu să nu plângă, însă a făcut câteva declarații. „Sunt foarte frustrat. Eu chiar mi-am dorit să fiu aici. Frustrarea cea mai mare este că m-am accidentat într-un moment în care Universul m-a avertizat în acea dimineață, mi-a spus că o să-mi rup un deget”, a spus Jorge.

Și a continuat: „Dar sunt fericit. Îmi bate inima acum ca la un maraton. În același timp vreau să vă spun cu mâna pe inimă că am învățat enorm de multe la Survivor. Aș vrea să las deoparte frustrarea și să spun cu inima deschisă că mă simt un om mult mai bogat. (…) De la fiecare în parte am învățat câte ceva. De la Remus am învățat să accept mult mai repede lucrurile care vin spre mine. Am învățat de la Kamara că nu doar noi ne educăm copiii, ci și copiii ne educă pe noi.

De la Bianca am învățat să protejăm oamenii pe care îi iubim, de la Ada am învățat să nu uit niciodată de visul meu, să lupt pentru propriul concert la Sala Palatului. (…) De la Carmen am învățat să rămân om și să îmi păstrez caracterul. Ștefi e cea mai mare surpriză, pentru că eu o consider căpitanul echipei, am mare încredere în ea, am învățat că acea flacără a campionului nu o să se stingă niciodată”.

Cum s-a accidentat Jorge la Survivor România 2023

În ediția difuzată pe 31 ianuarie, Jorge s-a accidentat grav la Survivor România 2023. Medicul a intervenit imediat după ce Faimosul s-a lovit la picior, l-a tratat, însă a decis să îl trimită de urgență la spital în Republica Dominicană, cu ambulanța.

Faimoșii și Războinicii s-au duelat la jocul pentru imunitate. Rând pe rând concurenții au intrat pe traseu, Jorge de la Faimoși s-a întrecut cu Robert Moscalu de la Războinici. Amândoi au pornit cursa în forță, însă Jorge nu a dus-o la bun sfârșit.

Faimosul s-a dezechilibrat pe o structură de lemn la înălțime și a căzut pe nisip. Jorge s-a accidentat grav la genunchiul stâng și nu s-a mai putut ridica. Ionuț Iftimoaie a sărit în ajutorul lui imediat și i-a spus: „Lasă-te pe spate! Ușor pe spate! Vine imediat doctorul”. În timp ce Jorge zbiera de durere, medicul român de la Survivor 2023, cunoscut drept Tata Teo, a intervenit. „Ia, întoarce-te puțin pe spate! Lasă-l la mine! Zi-mi exact unde te doare”, s-a adresat medicul. „Înăuntru, înăuntru”, a spus printre lacrimi Jorge, care abia mai rezista de durere.

Ulterior, Faimosul a fost dus pe brațe până în cortul medicului. A fost consultat, iar medicul a decis ca Faimosul să fie dus de urgență la spital. O ambulanță a ajuns imediat pe platoul Survivor, Jorge a fost dus pe targă și transportat la spital.

