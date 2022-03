Este motiv de bucurie și sărbătoare în familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Fiica lor, Josephine, a împlinit astăzi, 9 martie, 1 an. Cei doi părinți sunt în culmea fericirii de când micuța a venit pe lume. Pe una dintre rețelele de socializare, cântărețul a scris un mesaj emoționant pentru copila sa.

„Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe Gina Pistol părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La mulți ani, Josephine!”, este mesajul lui Smiley pentru Josephine.

Acasă, aceștia i-au pregătit fiicei lor o mică surpriză. Gina Pistol a arătat că i-au cumpărat micuței baloane. Deși este prea mică să înțeleagă ce se întâmplă. Smiley și iubita lui o sărbătoresc pe Josephine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Gina Pistol și Smiley au pregătit cadoul de majorat pentru Josephine

Deși abia a împlinit 1 an, Smiley și Gina Pistol au pregătit cadoul de majorat pentru fiica lor chiar înainte ca aceasta să se nască. Cei doi au făcut un filmuleț cu ei doi pe care îl vor arăta lui Josephine atunci când aceasta va împlini 18 ani.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r. – să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim”, a povestit recent Smiley.

„Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani”, a continuat artistul.

GSP.RO Gestul unui comandant rus, după ce a fost capturat în Ucraina. Reacția lui face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vestea care îl dărâmă pe Putin: 'Forțele armate ale Rusiei au fost decimate'

Observatornews.ro Jerusalem Post: Zelenski poate întări independența Ucrainei, dar va trebui să plătească un preț mare. Versiunea „finală” a lui Putin

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2022. Fecioarele ar fi bine să se liniștească, să-și potolească gândurile și să își păstreze mintea limpede

Știrileprotv.ro Țara din Europa care refuză NATO. Anunțul făcut de premier

Telekomsport Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE MODIVO ne încurajează să ne iubim unicitatea prin campania „Celebrate Yourself”