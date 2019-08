De Dragoș Tănase,

Acest EP* reprezintă regăsirea sa ca artist, din punct de vedere compozițional, patru dintre producțiile prezente pe material aparținându-i în totalitate, în ceea ce privește liniile melodice și versurile.

Genul muzical pe care îl abordează este blues cu influențe rock, funk și pop, fiind un material gândit să poată fi expus live 100%, Julie Mayaya fiind un live performer.

Tot materialul discografic este pregătit alături de Marius Pop și Jean Piloiu la Rootz Studio.

Lansarea oficiala a EP-ului va avea loc pe 26 septembrie în București, data la care va lansa către publicul larg si primul single de pe EP, însoțit de videoclip.

Însă, Julie a ales să facă lansarea în avanpremieră, pe 31 august 2019, în cadrul celui mai mare festival de Blues din România, Focșani Blues Festival, acompaniată de Marius Pop Band.

Julie Mayaya promite un concert extraordinar, zilele acestea repetând intens alături de trupa aleasa pe sprânceană pentru acest moment: Marius Pop – chitara/orchestratie/producție (RO), Cristi Copaciu – Chitara (RO), Eduard Nicolae – Keyboards (RO), George Găitan – Chitara bass (RO), Roberto Porta – Tobe (IT).

Pe aceeași scenă de la Focșani Blues Festival va cânta și celebrul trompetist, pianist și compozitor cubano-american de jazz Arturo Sandoval.

Este câștigătorul a zece premii Grammy, șase premii Billboard și un premiu Emmy.

A fost decorat de fostul președinte american Barack Obama cu cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite ale Americii, Medalia Libertăți.

Sandoval este considerat drept unul dintre cei mai importanți artiști de latin-jazz din lume, a cărui viață a fost transpusă în filmul de televiziune ,,For Love or Country – Arturo Sandoval”, personajul Arturo Sandoval fiind interpretat de cunoscutul actor Andy Garcia.

În ceea ce o privește pe Julie, aceasta a ales să lanseze o dată la două luni variantele de studio, oferind publicului acces la întregul material în cadrul concertelor live pe care artista le va susține în București și în restul țării.

“Acest EP este unul din pașii cei mai importanți din cariera mea de până acum, este primul meu EP … Am făcut piese așa cum am vrut, cum am simțit, fără să mai cer părerea nimănui. Este un pas important, fiind și prima piatră pusă pe drumul meu de cantautor.

Julie Mayaya: