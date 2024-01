Au trecut deja șase ediții de când se difuzează „Survivor All Stars” la PRO TV, iar o serie de schimbări semnificative au avut loc în show-ul filmat în Republica Dominicană. Au avut loc deja două eliminări și au fost anunțați noi concurenți.

Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, a dezvăluit care sunt condițiile reale cu care se confruntă concurenții. Ploaia, vântul și soarele torid sunt principalii factori care îngreunează șederea acestora în junglă.

„Națiune Survivor,

Cu multă bucurie și recunoștință încep să scriu fila jurnalului din această săptămână! Au trecut deja șase ediții din sezonul suprem și, vă spun sincer, când văd cifrele de audiență și cât ne sunteți de aproape la fiecare ediție, simt o reală bucurie. Muncim mult, ne luptăm cu ploile și vântul sau cu soarele torid, însă totul merită atunci când știm că ne sunteți aproape și când vă citesc mesajele. Evident, cu fiecare zi petrecută aici, lucrurile se complică pentru concurenți și sunt sigur că voi puteți observa greutatea acestui reality, cu fiecare minut în care vă uitați.

O să vă povestesc și alte detalii din această călătorie minunată care se numește Survivor All Stars. M-am gândit și voi ține acest jurnal, îmbinând poveștile din zilele de filmare pe care voi tocmai ce le-ați văzut cu cele care se întâmplă, chiar când vă scriu”, a scris Daniel Pavel în jurnalul său pentru Libertatea.

„Închipuiți-vă cum este pentru concurenți să fie nevoiți să joace, dar și să revină în camp pe furtună și vânt”

Și a continuat: „Săptămâna a început pentru mine cu bucuria de a-i revedea pe patru dintre foștii concurenți. Cum toți au făcut parte din anii în care eu am prezentat show-ul, îi cunosc și știu că vor da totul pe traseu, așa că abia aștept să-i provocăm tot mai mult în probele prin care au trecut.

Tot în cea de-a doua săptămână, am avut ocazia să intrăm mai adânc în jungla dominicană pentru trasee noi, trasee pe care știu că le-ați așteptat și de care ați fost curioși. Din păcate, așa cum vă povesteam și săptămâna trecută, capricioasa vreme dominicană ne tot dă de furcă! Doar închipuiți-vă cum este pentru concurenți să fie nevoiți să joace, dar și să revină în camp pe furtună și vânt. Este o dovadă în plus a puterii lor și a voinței de care dau dovadă zi de zi.”

„Ana, logodnica mea, este un model de serenitate și spirit vital puternic, un bulgăre de energie”

Daniel Pavel a avut parte de momente speciale în Republica Dominicană. Ana, logodnica lui, l-a însoțit de această dată și este cel mai mare sprijin al său. Prezentatorul a sărbătorit-o pe viitoarea sa soție pe 26 ianuarie, fiind ziua ei de naștere. Gazda show-ului de la PRO TV recunoaște că Ana este cea care îi oferă cea mai multă energie și care îl face să zâmbească chiar și după o zi grea de filmări.

„Dacă revin puțin la prezent, vă spun că în urmă cu doar două zile, am avut și bucuria să o sărbătoresc pe Ana. Ana, logodnica mea, este un model de serenitate și spirit vital puternic, un bulgăre de energie, dar mai ales grație care mă ajută să înțeleg și să apreciez forța naturii umane la un nivel superior. Prezența ei aici, lângă mine, este un mare privilegiu pentru un supraviețuitor. Pe 26 a fost ziua ei și faptul că este aici lângă mine aș putea spune că este mai mult un cadou pentru mine. Însă, chiar dacă a fost o zi de filmări, acele câteva ore pentru noi înseamnă totul. Uneori, viața îți dă locul, momentul… și ține de tine să te bucuri. Iar noi asta facem, în fiecare zi, la maximum.

Am făcut ce am făcut și iată-mă la final de jurnal dominican. Și nu pentru că nu aș mai avea povești, ci pentru că tocmai ce m-am uitat la ceas și am văzut că în curând începem filmarea pentru un nou joc. Știți deja, mai puternic ca niciodată 😊! Pentru că avem cei mai tari concurenți și trebuie să le oferim provocarea vieții lor. Noi… ne revedem – marți, miercuri și joi, de la 21:30!”

