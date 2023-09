Ediția de miercuri, 6 septembrie, de la „Chefi la cuțite” a fost plină de surprize, iar lupta pentru amuletă i-a adus prima victorie în acest sezon lui Chef Florin Scărlătescu. Seara s-a încheiat cu o vizită cu totul specială: Jyoti Amge, cea mai mică femeie din lume, s-a întâlnit cu jurații, care au avut o mulțime de curiozități despre povestea ei de viață.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Jyoti Amge este deținătoarea recordului mondial pentru cea mai scundă femeie din lume. Are 29 de ani, vine din Nagpur, India, și măsoară doar 62,8 centimetri în înălțime. Jyoti Amge cântărește doar 5 kilograme și are o Diplomă de Masterat în Literatura Engleză.

La vizita în platoul show-ului culinar, Jyoti a răspuns cu un zâmbet larg tuturor întrebărilor adresate de jurați.

„Am intrat în Cartea Recordurilor pentru că sunt cea mai scundă femeie din lume și am cele mai mici palme și tălpi. În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile Guinness pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră. Am o familie numeroasă. Verișorul meu are 2 ani și deja este mai înalt decât mine.

Recomandări Copiii rămași fără un părinte riscă să nu mai ia bursă socială: „Trebuie să le zic că ar primi doar dacă ar rămâne și fără mine?”

Copilăria mea a fost foarte diferită, pentru că eram mică de înălțime, dar și pentru că eram foarte fragilă. De-asta, familia mea a avut și are foarte mare grijă de mine. Orice căzătură, până și cea mai ușoară, poate fi extrem de periculoasă pentru mine”, le-a mărturisit Jyoti celor trei jurați de la Chefi la cuțite, potrivit a1.ro.

„Acasă, am tot confortul. Canapeaua și patul sunt făcute pe măsura mea”

„Acasă, am tot confortul. Canapeaua și patul sunt făcute pe măsura mea. De asemenea, am adaptat la mărimea mea multe dintre obiectele casnice. În trecut, m-am întrebat de multe ori de ce sunt așa cum sunt. De ce sunt atât de scundă? Dar până la urmă, înălțimea mi-a dat identitatea pe care o am astăzi. Îmi place să călătoresc, însă cel mai mult îmi place să fiu actriță. Fac asta de la vârsta de 7 ani. Și pe viitor, îmi doresc să-mi dedic viața actoriei”, a mai spus Jyoti, care le-a gătit Chefilor Poha, un preparat tradițional Indian.

„Comparativ cu toți copiii de vârsta mea, nu mă dezvoltam într-un ritm normal”, a afirmat Jyoti Amge.

Și a continuat: „Șapte ani mai târziu, medici din America și Anglia au făcut cercetări și au descoperit că are deficit de hormon de creștere”, a precizat sora ei. „Deficitul hormonului de creștere a dus la stoparea dezvoltării mele fizice. Părinții mei i-au întrebat pe medici dacă există tratament pentru așa ceva, dacă îmi pot da hormoni de creștere. Însă medicii au spus că este riscantă administrarea hormonilor deoarece există posibilitatea ca doar anumite părți ale corpului să se dezvolte, iar altele nu. Familia și medicii au decis să nu mi se administreze hormoni de creștere. Cu excepția înălțimii, nu am alte probleme de sănătate. Răcesc exact ca un om normal, nimic diferit”.

Recomandări REPORTAJ din Ceatalchioi, epicentrul bâlbelor de stat. „Iohannis zice «staţi liniştiţi». Fratele meu, vino tu şi stai aici, să te văd dacă eşti liniştit!”. Cum e să trăiești cu dronele rusești deasupra capului

„Sunt șocat! Sunt șocat efectiv!”, a reacționat Florin Dumitrescu. „Nu-mi vine să cred! O creatură așa micuță! E micuță rău! Nu, nu e păpușă!”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Jyoti suferă de acondroplazie, o formă de nanism pentru care nu există un tratament cunoscut, și ca urmare, persoanele afectate de această boală nu se pot dezvolta în lungime.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce AFACERI are Spike, noul iubit al Liviei. Cântăreţul a câştigat sume enorme anul trecut

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Iată cum arăta Nina, soția lui Ion Iliescu în tinerețe când locuia în cartierul Crângași

FANATIK.RO Cele două ingrediente banale care atrag norocul și prosperitatea în casă. Ține-le neapărat pe masa de la bucătărie

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de procurori la Crevedia. Ce s-a întâmplat înaintea primei explozii

Observatornews.ro Facultatea care "oferă" salarii de 2.000 de euro după absolvire. Dumitriţa a venit special din R. Moldova pentru a se înscrie aici

Orangesport.ro Cum arată o zi din viaţa lui Gigi Becali. Dezvăluiri din interiorul familiei. ”Mă gândesc unde să-l bag pe Coman, iar dracii dispar” | EXCLUSIV

Unica.ro 'Mi s-a reconfirmat, odată cu anumite bănuieli'. Cătălin Bordea a răbufnit când a văzut pozele cu fosta soție sărutându-se cu Spike