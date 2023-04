Parcursul în competiția Survivor România 2023 a luat sfârșit pentru Kamara pe 12 aprilie, când a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și a fost trimis acasă. În schimb, Ionuț Iftimoaie a fost nevoit să părăsească concursul din cauza unei situații de familie.

Kamara: „Ionuț Iftimoaie să se trezească la viață”

Deși au făcut parte din același trib, cei doi nu s-au înțeles bine, și în junglă, dar și în consilii și-au aruncat cuvinte dure. Astfel, întrebat cu cine nu va mai vorbi deloc după Survivor România 2023, Kamara l-a nominalizat pe Ionuț Iftimoaie. „O întrebare la care mă așteptăm. Mai degrabă ar putea suna întrebarea cu cine n-aș păstra legătura după acest show, ca să fie lista mai scurtă: Ionuț Iftimoaie.

Cu el nu voi mai păstra legătura sub nicio formă, din punctul meu de vedere. Ceilalți oameni, cu care am avut de-a face acolo, vor rămâne în lista mea de prieteni, cu siguranță, inclusiv Doc, pe care l-am cunoscut acolo. Nu-l voi evita mai mult ca sigur, nu pot spune că vom deveni prieteni, pentru că nu am de unde să știu, dar cu siguranță aș vrea să-l cunosc și în afara show-ului”, a declarat cântărețul.

Și a continuat: „Pe Ionuț l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nicio părere de rău în acest sens, nu am nicio ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață”.

Conform Cancan, Ionuț Iftimoaie și Kamara s-au întors cu același avion din Republica Dominicană, de la Survivor România 2023. Cântărețul a ocupat un scaun din fața aeronavei, iar Iftimoaie în spate. Au zburat mai multe ore, dar în tot acest timp, cei doi nu au schimbat nici măcar o vorbă.

Primul care a apărut la aeroport a fost sportivul, iar la jumătate de oră a venit și Kamara. Ionuț Iftimoaie a fost așteptat de familia sa. Când l-au văzut pe tatăl lor, cei trei copii i-au sărit în brațe și s-au bucurat enorm să-l vadă după trei luni. Soția a fost vizibil emoționată când l-a revăzut și l-a sărutat de față cu toată lumea.

Ionuț Iftimoaie, acuzat de trădare la Survivor România 2023

Ionuț Iftimoaie a fost atacat de mai mulți concurenți la Survivor România 2023, l-au acuzat că duce vorba de la un grup la altul, că nu respectă cuvântul dat. „Tu, după ce vorbești cu noi, și stabilești un vot, te duci la alții și faci un K pe nisip că tu votezi Kamara. Totul demonstrează că ești un trădător”, a zis Bianca Patrichi în emisiune.

Și Kamara a fost deranjat de strategiile lui Ionuț Iftimoaie. „Ionuț face show și monopolizează orice discuție. Caută să păcălească lumea. (…) Nu mă mai întrerupe, ăsta e stilul tău de politician. Poate mă lași și pe mine să vorbesc. E o chestiune de respect”, a declarat Kamara, înainte să părăsească concursul.

