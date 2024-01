„(…) Eu nu am refuzat. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, dar nu am fost selecționat. Ce pot face în această situație? Nu-mi rămâne decât să mă uit și să mă bucur de show.

Consider că întotdeauna producătorii știu mai bine ce fac, pe cine aleg. Dacă așa s-a vrut, eu nu am nimic de comentat”, a declarat Kamara pentru Cancan.

„Îmi pare rău că nu sunt acolo. Regret că nu sunt printre participanți, pentru că simt că mai am multe de spus acolo. Și-mi place foarte mult sistemul din acest an, cu eliminări. E mult mai bine așa. Din ce am văzut din promo, e pentru prima oară când concurenții au soarta în mâinile lor. Iar eliminările se fac în urma unui duel, care pe care.

Așa cum mi-ar fi plăcut mie. Abia aștept să înceapă competiția. Ard de nerăbdare. Vreau să văd ce am ratat până acum. Mamă, ce mi-aș dori să fiu acolo.

Ce m-aș duce peste ei cu toiagul. Vai de capul meu! Știu toate zonele acuma. Eu oricum mă descurcam acolo și aș fi supraviețuit și 50 de ani de acum încolo, cu cocos, crabi, scoici din mare și tot ce mai găseam pe acolo”, a mai adăugat artistul.

Pe cine susține Kamara

„De susținut, îi susțin pe cei doi faimoși din echipa în care am fost și eu anul trecut, pentru că alături de ei am îndurat acolo cele mai grele momente. Pe Ștefania Stănilă și pe Jorge.

Amândoi mi-au fost aproape de la început. Și eu am fost aproape de ei. Îmi pare rău că Jorge a ieșit atunci din cauza unei accidentări stupide la genunchi. Poate e șansa lui să demonstreze că putea mai mult pe parcurs.

Apoi Ștefania a rezistat până în penultima săptămână parcă, în ultimii șase. Consider că merita mai mult. Ambii au șansa lor.

Nu știu de ce, dar parcă presimt că anul acesta va câștiga o fată. Rămân faimos forever. Mai sunt faimoși pe care-i simpatizez și pe care-i vor susține dacă cei doi ai mei nu vor mai fi. Dar sper să rămână cât mai mult, până la capăt”, a încheiat Kamara.

Survivor All Stars 2024 este prezentat de Daniel Pavel, iar show-ul începe din 16 ianuarie, la Pro TV.

Cine sunt cei 10 Faimoși de la Survivor All Stars 2024

Din echipa Faimoșilor, în acest an, vor face parte: Zannidache (sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4).

Cine sunt cei 10 Războinici de la Survivor All Stars 2024

Din tabăra albastră, a Războinicilor vor fi: Alex Delea (sezonul 3), Iancu Sterp (sezonul 1), Relu Pănescu (sezonul 3), Robert Moscalu (sezonul 4), Andrei Ciobanu (sezonul 1), Lola Crudu (sezonul 1), Ștefania Ștefan (sezonul 3), Alexandra Duli (sezonul 3), Maria Lungu (sezonul 4) și Maria Chițu (sezonul 1).

