„Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliţie, am vorbit pe WhatsApp cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc şi telefonic mai târziu, e normal că ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri şi să urmăresc. Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună”, a afirmat Ciolacu astăzi, la Piteşti.

Întrebat dacă ar fi de acord ca alianţa PSD-PNL să nu mai propună un candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, Ciolacu a răspuns: „Ce vă pot spune cu certitudine, că alianţa PSD şi PNL va avea un candidat unic. În acest moment avem un candidat unic. Haideţi să avem coaliţia de luni”.

Liderul PSD îl apără pe medicul de la Universitar: „Domnul Cîrstoiu nu e un criminal, iertaţi-mă! Înţeleg campania… e un medic de excepţie, e un decan la UMF, un om care şi-a clădit profesional tot ce se poate, este solicitat şi în România, şi în străinătate pentru operaţii şi nu face operaţii simple. Haideţi să fim corecţi! Am înţeles, a fost la o clinică, dar lucrurile acestea o să le lămurim în cadrul coaliţiei”, mai spune Ciolacu.

Întrebat dacă crede că medicul Cîrstoiu este incompatibil, liderul PSD spune că ştie că primarul sectorului 1, Clotilde Armand, se află în incompatibilitate , adăugând: „Eu nu am văzut o decizie la domnul Cîrstoiu. Dacă ANI are document, să o rezolve!”.

Luni, pe 22 aprilie, Cîrstoiu va avea discuții decisive cu cei doi lideri ai coaliției, exact în ziua în care este așteptat să își depună candidatura la Biroul Electoral Municipal.

Cîrstoiu, acuzat de incompatibilitate

Coaliția PSD-PNL a decis pe 18 martie ca medicul Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul comun la Primăria Capitalei, iar două zile mai târziu a fost prezentat oficial. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus pe 18 aprilie că propunerea i-a aparținut președintelui PSD, Marcel Ciolacu.

Cîrstoiu a fost acuzat, într-o investigație Hotnews, că a consultat pacienţi la clinica familiei sale, deşi un manager de spital nu poate avea o altă funcție, plătită sau nu, în afara celei de la spitalul pe care-l conduce. Ulterior, aceeași publicație a prezentat mesaje ale unei paciente, prin care arăta că pacienții erau trimiși de la spitalul de stat la clinica familiei medicului.

În urma acuzațiilor, premierul Marcel Ciolacu i-a cerut de două ori să facă o conferință de presă în care să lămurească lucrurile și i-a dat un ultimatum, după ce acum câteva zile îi ceruse același lucru.

Cîrstoiu a făcut conferință vineri, în fața Spitalului Universitar, în care a insistat că nu se va retrage, însă mandatul lui este pe masa coaliţiei conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, cei care l-au propus acum o lună.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 9 iunie.

