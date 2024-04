„Îl surprind în fiecare zi cu iubirea mea! Am amenajat un colț al casei. Ne doream să îl amenajăm amândoi! În timp ce el era plecat de acasă am chemat echipa și în aproape două ore am ales mobila, accesoriile, covorul și așa mai departe! I-am pus un bilețel. Ne cunoaștem destul de bine și cam știm ce ne dorim!

Eu zic că nu ne trebuie neapărat o zi foarte specială ca să ne celebrăm, să ne arătăm susținerea și respectul!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

De câte ori știm că celălalt își dorește ceva ne facem mici surprize! Spre exemplu, el când pleacă în călătorii îmi aduce, de regulă, pantofi. Îmi mai cumpără din când în când câte o geantă. Depinde! Flori îmi ia foarte multe.

Pantofi și un buchet de flori! (n.r. – i-a luat ultima oară de ziua ei) La mine e simplu, cam știe ce îmi place. Fără dar și poate copiii sunt cel mai frumos dar! Familia noastră frumoasă este un cadou reciproc!”, a spus Anca Serea pentru Ego.

Recomandări Vot crucial: Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege privind ajutorul militar pentru Ucraina, de 61 de miliarde de dolari, după luni de blocaj

Anca Serea are o regulă atunci când vine vorba despre cină

Anca Serea preferă să mănânce alături de toată familia, iar, ulterior, se ocupă de programul de somn al micuților. Toată familia trebuie să respecte această regulă impusă de prezentatoarea TV.

„Luăm cina împreună cu toții, e regulă! Nu prea sunt fani atunci când vine vorba despre televizor, mai degrabă se joacă pe niște gadgeturi! În jur de ora 9, 9 și jumătate ne pregătim de somn, facem duș fără excepție.

Cam ce se întâmplă în fiecare familie! Eu mă ocup 100% ca să îi adorm, să le citesc povești, să stau cu ei. Ulterior, mă mut în camera cealaltă! Nimic foarte special!”, a mai adăugat Anca Serea.

Urmărește-ne pe Google News