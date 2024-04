Trupa An Theos s-a urca pe scenă în cea de-a zecea ediție de la „Românii au talent”, sezonul 14. „Este o trupă de folk metal, fondată din 2010, dar nu este originală. Formula cea mai nouă a apărut chiar în 2023. Am reprezentat România la concursul Waken, am luat locul 3, este un concurs de metal – în jur de 28 țări.

Cântăm și în prezent în mai multe țări, avem deja 3 albume lansate – 2016, 2017 și 2019. Cântăm teme folclorice românești – daci, sânziene, mitologie românească, îmbinat cu stilul modern, de metal. O parte dintre noi suntem IT-iști, studenți, antreprenori. Ne pregătim de două ori pe săptămână, câte două ore, repetăm cam 4 ore. Suntem din București și aici ne întâlnim.

Ne-am gândit că ar fi o oportunitate de promovare a stilului muzical. Apar tot mai mulți fani și ne-am dorit să ajungem la ei și în acest fel. Este primul talent show la care mergem. Ne-ar plăcea să avem mai multă înțelegere, o acceptare mai mare a comunității de metal, o mai mare deschidere în festivalurile care abordează acest gen muzical”, au povestit membrii trupei An Theos, pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Verificări azi la Spitalul Sf. Pantelimon, după acuzațiile că 19 pacienți au murit din cauza administrării incorecte a unui medicament. Rafila a trimis Corpul de Control

Sara Tîrnoveanu, la „Românii au talent”, sezonul 14

La 9 ani, Sara Tîrnoveanu iubește muzica și vrea să arate această pasiune în fața întregii țări: „Eu am început să cânt de la 5 ani. Auzeam în mașină, când mergeam spre grădiniță, și la televizor tot felul de melodii și fredonam și eu. De patru ani fac canto. Îmi place să cânt piese care-mi scot în evidență vocea. Ascult fete sau vedete pentru a vedea cum fac ele, și să pot face și eu mai departe. Artista mea preferată este Iuliana Beregoi, dar îmi place mult și de Andra. Aș vrea ca juriu să-mi spună că am cântat foarte bine și să-mi dea un golden buzz”.

Rogue vine din New York direct pe scena de la „Românii au talent”, sezonul 14

Direct din New York va veni Rogue, un magician de 54 ani, care a reușit să-și transforme pasiunea într-o meserie care l-a purtat prin toată lumea. „Am început să fac magie de la 6 ani, de când l-am văzut pe Copperfield. Eram un copil timid, dar iubeam magia, așa că-mi invitam familia, prietenii, uneori chiar străinii. Îmi imploram părinții să-mi cumpere lucruri pentru magie.

Pasiunea e atât de mare încât am deschis un magazin de magie – 18 ani – 2 filme despre magazine deoarece veneau copiii din împrejurimi – magia le salva viața. Scopul meu era să îi inspir să facă magie, nu știam că le schimb viața. Dar îmi spuneau părinții ce făceam pentru copiii lor. La un moment dat, un tânăr care voia să fure dintr-un magazin sau de la cineva, a fost chemat de mine în magazin, la o competiție de magie.

Recomandări Înlocuiri pe bandă rulantă. 21 de prefecți și subprefecți numiți de Guvernul Ciolacu. Ce culoare politică au nou-veniții

Este incredibil să merg în jurul lumii deoarece fiecare cultură are un stil important, feedback-ul este important, deoarece mă pot adapta fiecărei culturi. Pentru prima dată în România – am un prieten foarte bun care e român, dar îmi era greu din cauza programului. Am venit aici să mă distrez, să câștig ar fi un bonus”, ne-a declarat el.

Ilinca Bendeac participă la „Românii au talent”, sezonul 14

Deși are doar 8 ani, Ilinca Bendeac este din Constanța și a descoperit că dansul îi poate schimba viața: „Când eram bebeluș, mi-a zis mami că atunci când stăteam pe burtă, îmi aduceam capul la fund și când stăteam pe spate, stăteam sfoară. La 4 ani și jumătate m-a dus la teatru, dar nu îmi place, pentru că nu dansam, iar profesoara mea m-a dus la dans. Dansez 6 zile pe săptămână. Îmi place să dansez și asta vreau să fac pe mai departe. Am venit astăzi pentru a face un dans contemporan. Aș vrea ca jurații să fie mirați”.

Urmărește-ne pe Google News