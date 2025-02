În fiecare joi, publicul alege să se uite la Antena 1, pentru a descoperi ce se mai întâmplă cu Ana Popa, personajul principal. Iar Karina Jianu, actrița care interpretează acest rol, a decis acum să stea de vorbă cu Libertatea despre noua ei experiență, deoarece este prima dată când joacă într-un serial difuzat la TV.

Libertatea: Cum ai ajuns să faci parte din echipa „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” și cum ți se pare personajul tău?

Karina Jianu: Totul a început în urma unui casting organizat de Domnica Cârciumaru, la care am aplicat. După acest casting, care a durat o săptămână, m-am bucurat enorm când am aflat că o voi interpreta pe Ana din serialul cu același nume.

Încerc să nu mă gândesc la Ana ca la o persoană diferită, ci atunci când zic Ana să mă gândesc la mine. Asta spune multe despre asemănarea noastră. Fac acest lucru cu orice personaj, pentru că astfel îl apropii de mine și îmi oferă posibilitatea să contribui și cu propria personalitate în crearea rolului.

Cu Ana am fost norocoasă, pentru că ne asemănăm destul de mult și nu a fost deloc dificil să înțeleg de ce face ce face sau în ce fel face lucrurile.

Este primul serial TV în care apari. Cum ți se pare această lume a televiziunii?

⁠La început, ca la orice proiect nou, aveam emoții constructive. Acum, că m-am obișnuit cât de cât, chiar dacă emoțiile sunt și vor fi mereu, pot spune că lumea aceasta a televiziunii este un fel de paradis pentru mine, pentru că mă simt atât de liberă în ceea ce privește creativitatea, încât nu mi-aș dori să plec niciodată.

Ai avut emoții și înaintea debutului serialului pe TV?

Am avut foarte multe emoții. Mai mult frică, decât emoții, pentru că nu văzusem nimic înainte și nu știam cum va fi primit de către public. Acum nu pot decât să fiu recunoscătoare și să le mulțumesc tuturor celor care îi petrec serile de joi alături de noi, la Antena 1.

Te cunoșteai cu vreo vedetă din distribuția serialului?

Mă cunoșteam cu Ilinca Gheorghiu încă din facultate, pentru că am fost în aceeași generație, dar la grupe diferite. Cu Andrei Aradits și Ștefan Iancu am filmat cu un an înainte într-un lungmetraj. Cu Reka Kovacs am lucrat înainte la un proiect și am avut ocazia să ne cunoaștem. Pe restul îi știam, dar îi admiram din umbră și speram să lucrez cu ei. Nu pot spune că mă înțeleg doar cu o persoană de pe platou, pentru că mă înțeleg bine cu toată lumea .

Ce sfaturi ai primit de la actorii experimentați alături de care joci?

Majoritatea m-au încurajat să am încredere și mă ajută mereu pe lucruri legate de tehnică.

Cum este Karina Jianu în spatele camerelor de filmat? Ce ar trebui să știe publicul despre tine?

Karina din spatele camerelor este o persoană simplă, care se bucură de orice lucru micuț și care a plâns de bucurie când a recunoscut-o primul om pe stradă, după ce s-a lansat serialul.

