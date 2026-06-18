Autoritățile britanice au finalizat ancheta privind accesarea ilegală a dosarelor sale medicale, iar concluziile sunt șocante.

Potrivit informațiilor făcute publice de Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie (ICO), un fost angajat din domeniul sănătății a accesat fără drept informații medicale extrem de sensibile despre Prințesa de Wales și ar fi încercat să le divulge către terți pentru câștig financiar.

Ancheta a durat aproape doi ani

Incidentul s-a produs în perioada în care Kate Middleton era internată la The London Clinic din Londra, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore în ianuarie 2024. Ulterior, soția Prințului William a dezvăluit că investigațiile efectuate după operație au indicat prezența cancerului, motiv pentru care a început un tratament de chimioterapie preventivă.

Într-un comunicat publicat pe 17 iunie, ICO a anunțat că investigația penală privind obținerea și divulgarea ilegală a informațiilor medicale a fost încheiată. Instituția a precizat că a emis o sancțiune oficială împotriva unui fost profesionist din domeniul sănătății din Londra, găsit responsabil pentru încălcarea legislației privind protecția datelor.

Potrivit autorităților, persoana respectivă a folosit în mod deliberat informații personale extrem de sensibile și a încercat să le ofere altor persoane în schimbul unor beneficii financiare.

„Comportamentul a implicat utilizarea abuzivă deliberată a unor informații personale extrem de sensibile și o ofertă de divulgare a acestora pentru câștig financiar, reprezentând o încălcare clară a încrederii”, au transmis reprezentanții ICO. Numele persoanei implicate nu a fost făcut public.

Avertisment ferm din partea autorităților

După finalizarea anchetei, directorul executiv pentru supraveghere și reglementare din cadrul Biroului Comisarului pentru Informații din Marea Britanie, Ian Hulme, a transmis un mesaj categoric pentru cei care ar putea fi tentați să procedeze similar.

„Oamenii trebuie să poată avea încredere că informațiile personale pe care le oferă instituțiilor medicale sunt în siguranță și protejate împotriva exploatării. Atunci când această încredere este încălcată, este normal ca legea să ne permită să intervenim”, a declarat acesta.

Oficialul a avertizat că instituția nu va ezita să inițieze proceduri penale în cazurile în care astfel de fapte o impun. Totodată, anchetatorii au analizat dacă existau probleme sistemice la nivelul clinicii londoneze care să fi permis breșa de securitate.

În urma verificărilor, nu au fost identificate deficiențe care să justifice măsuri suplimentare împotriva unității medicale.

Problemele privind confidențialitatea datelor au apărut într-o perioadă în care Kate Middleton se confrunta deja cu o presiune publică fără precedent. După operația din ianuarie 2024, Palatul Kensington a anunțat că prințesa va lipsi o perioadă îndelungată din viața publică, pentru a se recupera.

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Absența sa a alimentat însă numeroase teorii ale conspirației și speculații pe internet. Situația a escaladat în martie 2024, după publicarea unei fotografii de Ziua Mamei, în care Kate apărea alături de cei trei copii ai săi. Imaginea a stârnit controverse după ce au fost descoperite mici editări digitale.

În urma reacțiilor intense, Kate Middleton și-a asumat modificările realizate asupra fotografiei și și-a cerut scuze pentru confuzia creată. La doar câteva zile distanță, pe 22 martie 2024, soția Prințului William a făcut public diagnosticul de cancer într-un mesaj video emoționant.

Ea a explicat că operația fusese un succes, însă testele efectuate ulterior au indicat prezența bolii. Prima sa apariție publică după tratament a avut loc în iunie 2024, la ceremonia Trooping the Colour.

În septembrie același an, prințesa a anunțat încheierea tratamentului, iar în ianuarie 2025 a confirmat că boala se află în remisie, veste primită cu entuziasm de admiratorii familiei regale britanice.

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