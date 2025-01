Agenția de marketing pentru influenceri, Socially Powerful, a analizat datele care arată că numărul de urmăritori ai vedetei a scăzut cu 144.963 de la momentul în care fotografia a fost încărcată.

Kim Kardashian a pierdut, de asemenea, 9.553 de urmăritori pe X, platforma cunoscută anterior ca Twitter, de la publicarea imaginii, conform datelor furnizate de Socially Powerful.

Yall out here supporting @KimKardashian & shes out here praising Melania 🥴🤡😂🤡🥴🤷🏽‍♀️🤡🥴🤷🏽‍♀️🤡🥴 pic.twitter.com/Sd4tvHT7Ul