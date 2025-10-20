Kim Kardashian a uimit din nou cu apariția sa la Academy Museum Gala 2025. Potrivit Page Six, vedeta a purtat o mască ce îi acoperea complet fața, combinată cu o rochie Maison Margiela. Îmbrăcămintea neobișnuită a lui Kardashian a stârnit multe reacții.

Masca de culoare nude ascundea complet trăsăturile vedetei, în timp ce rochia cu corset fără bretele avea mâneci drapate atașate de tiv. Înainte de eveniment, Kim a glumit despre look-ul său incognito. Într-un clip postat de make-up artistul său Mario Dedivanoic, ea întreabă: „Mario, arăt bine? Machiajul?”. Acesta răspunde în glumă: „Machiajul tău arată uimitor, da”. Kim Kardashian adaugă: „E bine? Toată munca grea, băieți”.

Reacțiile fanilor

Mulți fani au criticat ținuta lui Kim pe rețelele sociale. Un utilizator a scris pe X: „Știu că North nu a aprobat niciodată asta!”, referindu-se la fiica de 12 ani a vedetei. Altul a comentat: „Nimic de văzut aici… A ratat complet tema”.

Unii au comparat look-ul lui Kim cu stilul fostului ei soț, Kanye West. „Încă se vede Kanye în ea”, a remarcat un fan. „Îi e dor de Kanye, se pare… Pentru că asta e ridicol”, a adăugat altcineva. Kim Kardashian a mai purtat o mască integrală și la Met Gala din 2021. Atunci, vedeta a optat pentru o ținută Balenciaga complet neagră, cu tricou lung, bodysuit, mănuși și „Pantaleggings” cu tocuri încorporate.

În septembrie același an, ea și-a acoperit din nou fața și corpul într-o ținută Balenciaga inspirată de bondage, în timp ce se plimba prin New York.

Deși controversată, apariția lui Kim Kardashian la Academy Museum Gala 2025 a atras din nou toate privirile. Vedeta continuă să surprindă cu alegerile sale vestimentare îndrăznețe, chiar dacă nu sunt întotdeauna pe placul fanilor.

