Golden, un succes internațional

„Golden” a atras atenția prin combinația dintre influențele K-pop și structura cinematografică a piesei, fiind folosită în film într-un moment-cheie al poveștii.

„Mulțumesc! Doamne, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult Academiei pentru acest premiu incredibil! Când eram mică, oamenii făceau glume pe seama mea pentru că îmi plăcea K-pop. Iar acum toată lumea cântă piesele noastre și versurile în coreeană. Sunt foarte mândră. Mi-am dat seama că acest cântec, și acest premiu, nu sunt despre succes, ci despre reziliență. Sunt foarte recunoscătoare echipei noastre.

Vreau să le mulțumesc mamei mele, tatălui meu, fratelui meu, logodnicului meu și managerului meu pentru că au fost mereu alături de mine. Vreau să mulțumesc și celor de la Resilient Camp. Mulțumiri speciale lui Maggie Kang și Chris Appelhans și producătoarei noastre, Rochelle Wong. Vă mulțumesc pentru acest film. Mulțumesc Netflix. Mulțumesc animației. Mulțumesc, baby Ian Eisenbraith și Spring Asperts”, a spus Ejae.

În film, muzica nu este doar un fundal sonor, ci devine parte esențială a poveștii și a atmosferei. Ritmul pieselor și temele muzicale contribuie la construirea tensiunii și la definirea universului vizual al producției.

Prima piesă K-pop din istorie care câștigă un Oscar

Succesul piesei nu s-a limitat doar la Oscaruri. Înainte de gală, „Golden” a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original și Premiul Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru un film, devenind prima piesă K-pop care obține acest trofeu. De asemenea, a devenit și prima piesă K-Pop din istorie care câștigă un premiu Oscar.

Acest parcurs a transformat melodia într-unul dintre cele mai discutate momente muzicale ale anului în cinematografie.

Filmul „KPop Demon Hunters” a fost remarcat pentru modul în care integrează muzica în poveste. „Golden” apare într-un moment decisiv al filmului și contribuie la definirea atmosferei și a emoției scenelor.

