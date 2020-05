De Denisa Macovei,

– Am văzut că ești foarte supărat că femeile în ziua de azi nu mai pun mâna pe o carte. Să știi că și noi, femeile, avem o problemă că bărbații postează doar poze cu mușchi și cu ce mașini și-au mai cumpărat. Deci cine se duce la bibliotecă și pe la librării?

– Cei aleși probabil!!! De asta sunt și diamantele scumpe, pentru că sunt rare, ca noi… Până la urmă, nu e nevoie să mergi în librărie, pentru că îți poți comanda, în loc de pantofii ăia scumpi, cărți mult mai ieftine, care nu te vor îmbrăca, dar sigur te vor face să strălucești mai tare decât orice haină.

– Toate piesele tale sunt despre iubire, dar atunci când ești întrebat, spui că nu ți-ai găsit iubirea adevărată. Ce te inspiră atunci când compui? Cum reușești să scoți melodii atât de frumoase când nu ai nici o muză lângă tine? Sau o ai și nu vrei să o arăți publicului?

– Am avut multe muze pe care le-am iubit sau care doar m-au inspirat! Nu am găsit iubirea adevărată, pentru că o consider ceva atât de profund, încât nu pot încă să o înțeleg și să mi-o asum! Inspirația a fost mereu prietena mea bună și imaginația la fel! Multe lucruri se întâmplă în capul meu și apoi le auziți în muzică, iar asta nu le face mai puțin reale. P.S.: Am cântat și despre altele, nu numai despre iubire (râde).

– Ce are special piesa pe care tocmai ai compus-o și pe care o lansezi acum?

– În primul rând, abordarea subiectului și faptul că anunță o schimbare în stilul meu muzical. Piesele vor fi din ce în ce mai balansate și diverse în subiecte și sentimente.

– Ce scrii mai întâi, linia melodică sau versurile? Sau îți vin împreună?

– Uneori vin împreună, într-un echilibru perfect, alteori cad pe gânduri și îmi scriu închipuirile pe hârtie, fără să am linia melodică. Se întâmplă să aud trei note în cap și un cuvânt și de acolo să plece o piesă… imaginația e ceva fără limite.

– Spre norocul tău ziua ta de naștere s-a nimerit imediat după ce s-au mai relaxat măsurile, însă spre ghinionul tău, nu s-au relaxat atât de tare încât să poți da o petrecere pe cinste. Cum vei selecta numărul de invitați impus de autorități pentru face o petrecere?

– O să-mi petrec ziua de naștere alături de părinți și de fratele meu, soția lui și nepoții mei plini de viață! Se poate și fără petreceri și dacă până la urmă ajungem la concluzia că nu se poate, vom recupera cu vârf și îndesat la momentul potrivit!

– Ce-ți dorești de ziua ta? Ce dorințe ai mai vrea să ți se împlinească?

– Îmi doresc un bine comun, curaj, încredere, unitate și inspirație! Ceea ce doresc pentru mine acum e mai puțin important decât ceea ce doresc pentru oameni, planetă și evoluția noastră, de care e nevoie acum mai mult decât oricând.

– Ce crezi că-ți lipsește în momentul de față? Ce credeai că vei face până la vârsta de 37 de ani și nu ți-a reușit?

– Cred că puteam să mă concentrez mai mult în direcția unei familii și a vieții mele personale, care nu au fost deloc o prioritate în ultimii ani. Sunt îndrăgostit iremediabil de muzică și uneori devine foarte geloasă când nu-i acord timp!

– În toată carantina asta ai lucrat foarte mult, ai compus și ai scos piese. Când preconizezi că vei putea apărea live în fața fanilor și dacă nu se va da drumul la concerte în aer liber, ce măsuri suplimentare ți-ai luat pentru a organiza un concert?

– Deocamdată lucrez să termin un album foarte interesant, fresh și divers. Nu am cum să preconizez ceva atât de imprevizibil… Aș vrea să urc și mâine pe scenă, însă mâine pare departe acum. O să ne gândim la ce variante sunt să putem cânta live pe scene virtuale în viitorul apropiat.

– Ce schimbări a adus în viața ta această perioadă? Ce vei păstra din ele? Cu ce ai rămas bun din această perioadă?

– Am rămas cu o relaxare și claritate în gânduri, dar și planuri! Am făcut mult sport acasă și voi continua să păstrez activitatea asta. La fel voi face și cu inspirația, de care am avut parte din plin în această perioadă.

– Ce ți-a lipsit cel mai mult?

– Familia, prietenii, discuțiile până dimineața și libertatea de a alege.

