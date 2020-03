De Florian Gheorghe,

Aflat la un pas de a împlini 84 de ani, artistul de muzică populară Ion Lăceanu continuă să cânte cu aceeași pasiune. “Nu a venit vremea să mă retrag. Vreau să-mi aniversez cei 84 de ani (7 mai) pe scenă, înconjurat de oameni dragi, în același loc din Centrul Istoric unde sunt nelipsit de ani buni. Deocamdată, la recomandarea managerilor, care țin mult la mine, am decis de comun acord să iau o pauză concertistică de două săptămâni. Mulți oameni calcă pragul tavernei, iar eu, la vârsta asta, pot fi vulnerabil la noul virus”, ne-a spus artistul.

Ion Lăceanu este dependent de aplauzele publicului, iar aprecierea celor care îi iubesc muzica l-a ajutat să depășească, acum patru ani, pierderea soției, și să continue să cânte. “Mă întâlnesc cu oamenii și mă întreabă unde am dispărut. Nu am dispărut, însă seriozitatea și conduita mea profesională nu mă recomandă pentru emisiunile de televiziune populare în ziua de azi, așa că nu mai am vizibilitatea pe care am avut-o, timp de șase decenii, la postul național ori la concerte, în fața a zeci de mii de oameni. Prefer să-mi duc mai departe munca într-un loc plin de oameni fideli muzicii autentice românești, dar și în fața multor străini, care descoperă pentru prima dată folcorul românesc. Mă fac fericit încântarea și bucuria lor”, ni se destăinuie Ion Lăceanu.

Decanul de vârstă al folclorului se gospodărește singur

“Locuiesc și mă gospodăresc singur. Eu îmi fac cumpărăturile, curat, mâncărică, în intimitatea mea, mă bucur că mă deplasez pe picioarele mele. Îmi place acasă. Până în 89 nu prea am știut ce înseamnă asta, căci am colindat întreaga lume, am cântat peste tot, din SUA, Cuba și până-n China și Coreea. Nu sunt o povară pentru copilul meu și încerc să mă bucur cât mai mult de nepoțica mea. Căci, de aproape șase ani, sunt bunic”, se mândrește Lăceanu, cândva supranumit “omul-orchestră”, căci cânta la 10 instrumente, multe inedite. Chiar dacă a mai pierdut din exercițiu, printre cei care l-au admirat cântând la frunză ori solz de pește s-au numărat preşedinţii americani J.F. Kennedy, Jimmy Carter, dar și Mihail Gorbaciov.

“Cânt muzică de pahar, dar nu mai beau. Mă păstrez pentru luna mai, de ziua mea, când voi ciocni cu cei dragi sufletului meu. Sper, nu în condiții de carantină. Mereu sunt întrebat dacă nu a venit vremea să mă retrag. Oameni buni, nu sunt mânat de vreo nevoie și nu fac vreun efort supraomenesc să fiu prezent într-un program artistic șase zile din șapte. O fac cu drag, cu poftă și bucurie. O spun cu mâna pe inimă, sunt împins de la spate de dragostea pe care o am pentru meseria mea de-o viață”, ne-a mărturisit Ion Lăceanu.