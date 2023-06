Pe 14 iulie se împlinesc 13 ani de la moartea Mădălinei Manole. Regretata cântăreață ar fi împlinit acum 56 de ani, căci chiar de ziua ei de naștere s-a stins din viață. Fratele ei, Marian Manole, nu o poate uita și își amintește ultima discuție avută.

Într-un interviu pentru playtech.ro, Marian Manole a spus unde se află scrisoarea de adio lăsată de Mădălina. Potrivit anchetatorilor, Mădălina Manole s-a sinucis prin otrăvire cu Furadan, un pesticid extrem de toxic. După moartea cântăreței, relația dintre părinții ei, fratele său și soțul, Petru Mircea, s-a deteriorat tot mai mult.

„Am comparat, de-a lungul anilor, scrisul acela, din acel bilet de adio, cu ce aveam eu sau părinții mei prin casă, cu scrisul ei! Sunt multe semne de întrebare, nu vreau să mă pronunț, nu sunt specialist, în a studia scrisul, grafologie parcă se spune. Dar sunt multe diferențe, din ce am văzut! Rămâne de văzut dacă se redeschide ancheta! Biletul de adio se află cred la dosar, la Parchet!

A fost predat de soț, după ceva timp de la moartea ei! Nu anchetatorii l-au ridicat, în zilele alea! Astea au fost probele lui, pe care le-a prezentat anchetatorilor, după o lună și ceva și s-a dus și la Măruță cu ele, în perioada când simțea că se îngroașă gluma și era acuzat de crimă! Ele ar fi trebuit ridicate, atunci, la fața locului, de către procuror. Pot fi o făcătură!”, a spus Marian Manole.

„Pe 13 iulie, cu o zi înainte, Mădălina a vorbit cu noi, familia, de câteva ori”

Fratele Mădăline Manole povestește că artista îi invitase la ea înainte de a se stinge din viață. Marian nu crede că sora lui s-a sinucis.

„Bine, sunt subiectiv, acum, pentru că vorbesc despre sora mea, care, din punctul meu de vedere, nu s-a sinucis! În noaptea aceea, de 14 iulie 2010, s-au întâmplat multe lucruri în casă, doar Dumnezeu și cei din casă care erau prezenți știu! Pe 13 iulie, cu o zi înainte, Mădălina a vorbit cu noi, familia, de câteva ori, cu mama, cu tata, cu mine și cu fiul meu! La diferite intervale orare!

Ne invita la Otopeni, a doua zi, de ziua ei! Și ne spunea să fim prezenți neapărat, după-amiază, și pentru că trebuie să ne spună ceva important! Lui Mihai, băiatul meu, i-a spus, la telefon, când eram în parc la joacă împreună și cu tata a vorbit pe 13 iulie, după-amiază… Lui Mihăiță, fiul meu, i-a promis că în august mergem la mare, la bulgari, cu cel mic, cu toții”.

Nu cred și nu am să cred niciodată că, după ce am vorbit cu ea la telefon și am făcut planuri de vacanță, iar ea ne-a invitat de ziua ei, noaptea a înnebunit și și-a luat viața! Nu are nicio logică. Nu cred că așa procedează un sinucigaș. Cum s-ar spune, ea ne-a amăgit, iar noaptea a comis suicidul, ca să ce…!?”

Ce scria pe biletul de adio lăsat de Mădălina Manole

„Nu mă judecaţi, nu vă judecaţi, dragii mei. Mi-a dăruit Dumnezeu cel mai frumos şi curat suflet din lume, Puiu al meu, cel mai mare şi minunat dar, copilaşul nostru, cei mai buni şi sacrificaţi părinţi din lume, frate drag, nepoţi dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu. Nu le merit, nu ştiu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos.

Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte şi astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa mea. Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu. Voi toţi m-aţi iubit şi mi-aţi arătat lucrul ăsta mereu, tot timpul. Și totuşi eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa mea. Aşa gândesc eu, aşa trebuie. Cum să închei rândurile astea? Cum?

Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toţi, dar şi la ce să fac. Să nu mai fiu. Puiu mic să rămână o perioadă la Botoşani cu mama şi tata. Poate mă va ierta mai târziu, când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poţi! Nu uita de banii de la BRD! În cont euro! Şi ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea!

Şi să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru Sufletul lui! Nu mă judecaţi, nu vă judecaţi dragii mei părinţi şi frate, mergeţi înainte de dragul copilului nostru şi de dragul lui Mihăiţă, vă implor!

Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru Pui pic (şcoli) şi … pentru Mihăiţă, Marian, Mihaela”, ar fi scris Mădălina Manole, înainte de a se stinge din viață, potrivit relatării lui Petru Mircea, soțul solistei.

