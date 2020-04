De Denisa Macovei,

Libertatea: Autoritățile ne îndeamnă să stăm în casă, însă sunt situații în care cariera ne împiedică. Cum e situația ta, ca și prezentator de știri?

Amalia Enache: Redacția Știrilor PRO TV funcționează în această perioadă împărțită în două echipe, în timp ce una lucrează timp de 14 zile, colegii din cealaltă stau protejați acasă, apoi facem schimbul. Eu am pornit la acest drum în echipa care lucrează pentru început, munca mea presupune acum prezentarea știrilor și edițiile din studio în intervalul 20.00-1.00 și în weekend, apoi o să-l vedeți pe Cristian Leonte. Am făcut în săptămânile acestea toate edițiile speciale cu ordonanețele militare care au impus carantina în România sau cu măsurile luate de Guvern, s-a întâmplat ca și primul caz de coronavirus în România să fie anunțat tot “pe tura mea” și multe altele, situația se schimbă oricum de la oră la alta. De fapt, este un ritm atât de alert și intens în aceste zile încât eu am senzația că totul a început de luni bune. Parcă au trecut deja ani peste mine, brusc. Le mulțumesc colegilor mei reporteri și operatori de teren, care sunt cu adevărat în linia întâi, fără pauză și care trebuie să fie cu mintea extrem de limpede pentru ca la oameni să ajungă informația corectă.

Lavinia Petrea: Noi eram obișnuiți și căliți, ca să zic așa, să fim mereu pe baricade, iar dragostea pentru această meserie ne face să trecem altfel peste situațiile dificile. Am îndurat frig, caniculă, oboseală și foame. M-am băgat prin canale, m-am urcat pe te miri unde, am fost în Irak și Afganistan, dar acum este o situație cu totul nouă și pentru mine. E ceva ce nu îmi imaginam că o să trăiesc vreodată. Pentru că acum nu mai este vorba despre niște riscuri pe care să mi le asum și asta e, eu suport consecințele. Dacă eu nu respect regulile care ni s-au impus și nouă la redacție, dacă eu nu merg direct acasă după ce plec de la serviciu, șansele ca eu să mă îmbolnăvesc și să-i îmbolnăvesc și pe alții sunt foarte mari. Oamenii au nevoie de informații clare și corecte, de sfaturi din partea specialiștilor. Mesajele trebuie să ajungă în timp real și cât mai rapid la toți telespectatorii și pentru asta eu vin la serviciu, dar asta nu înseamnă că mă voi folosi de această ieșire să umblu aiurea ori să fac drumuri care nu sunt absolut necesare.

Cosmin Stan: Chiar dacă nu suntem doctori, polițiști sau pompieri, în situații de criză, rolul nostru, al jurnaliștilor, este aproape la fel de important, iar realitatea zilelor noastre o dovedește. Oamenii au nevoie acută de informații de încredere. Tocmai de aceea, în toată această perioadă eu m-am aflat în fiecare zi la serviciu, atât în redacție cât și în platoul de știri, pentru a le aduce telespectatorilor informații verificate. Simt că acum misiunea noastră e mai importantă ca oricând, mai ales că, aș spune eu, e prima criză reală a generației noastre.

Cum decurge acum o zi de muncă, ținând cont că suntem obligați să respectăm condițiile impuse?

Amalia Năstase: Interacționez indirect cu colegii reporteri, prin telefon sau transmisii prin satelit, cu orice alt coleg operator, tehnician, regizor de emisie, păstrez distanța recomandată de aproape 2 metri, mă spăl foarte des pe mâini, îndelung și cu mișcările recomandate de medici, folosesc și dezinfectant, nu ating clanțele, îmi dezinfectez telefonul des, cheia de la mașină, nu mai port geantă să o las pe diverse suprafețe, mă machiez singură, acasă.

Lavinia Petrea: Lucrurile s-au schimbat încă de la intrarea în instituție. Fiecare angajat care vine în această perioadă la serviciu, intră într-un anumit loc, merge direct în departamentul în care își desfășoară activitatea pe un drum prestabilit. Nu mai circulăm la întâmplare în interiorul companiei. Mulți dintre colegii mei lucrează de acasă, acolo unde se poate, ceilalți, în ture. Astfel suntem un număr redus de persoane cu care interacționăm. Ne spălăm foarte des pe mâini, ne ștergem telefoanele, în plus spațiile comune de lucru sunt dezinfectate zilnic.

Cosmin Stan: O zi de muncă are acum mai puține interacțiuni umane, pentru că am încercat să limităm la maximum contactele cu celelalte persoane. Evident că în meseria noastră e foarte dificil, pentru că munca de televiziune este una de echipă. Însă redacția s-a împărțit astfel încât să nu fim toți expuși în același timp, iar realizarea interviurilor cu alți oameni a fost limitată pe cât posibil, la fel ca și ieșirile pe teren. Dar cum munca de jurnalist implică mai ales ieșiri pe teren, atunci acestea sunt făcute cu luarea tuturor măsurilor de protecție necesare: măști, mănuși, combinezoane de protecție.

Ce măsuri de prevenire a răspândirii epidemiei ai luat?

Amalia Năstase: Mă dezbrac la intrarea în casă și hainele intră direct la spălat. Fac duș îndelung. Dezinfectez totul, am răni pe mâini de la spălat non-stop și dezinfectat. Dezinfectez cu clor clanțele, întrerupătoarele, robinet, podele. Fac tot ce îmi stă mie în puteri, am un copil de 3 ani jumătate care mă așteaptă acasă. Vă dați seama cum e pentru medici, asistente? În afară de serviciu, eu tot restul timpului îl petrec stric în casă. Le mulțumesc mult celor care au înțeles importanța acestui lucru. Ca om care lucrează în direct, în văzul tuturor, în această perioadă zâmbesc amar când mi se plâng oameni de plictiseală. Asta să fie ultima noastră problemă, oameni buni.

Lavinia Petrea: Faptul că sunt și mamă a trei copii mici mă face evident și mai atentă la tot ceea ce fac în această perioadă. Noi nici nu mai intrăm oricum în casă. Am pus afară, la ușă, un covoraș pe care torn dezinfectant cu clor pe care să ne ștergem bine înainte să intrăm în casă. Ne lăsăm hainele cu care venim de afară într-un singur loc. Șterg suprafețele mult mai des decât am făcut-o până acum, iar cumpărăturile, spre exemplu, nu le mai pun pe blatul de la bucătărie. Cel mai greu îmi este să folosesc substanțe pe bază de clor, pentru că nu foloseam deloc înainte, ca să-i protejez de iritații pe copii, dar și pe mine.

Cosmin Stan: Evident că de fiecare dată când ies din casă mă gândesc la ai mei. Sunt conștient de faptul că plecarea mea zilnică în această perioadă reprezintă un risc și tocmai de aceea am grijă să mă protejez. Cum spuneam, limitez la maximum contactul cu alte persoane, păstrez distanța întotdeauna, mă spăl foarte des pe mâini și utilizez și dezinfectant, iar la întoarcere acasă mă spăl și mă schimb de haine înainte de orice altceva. În plus, mă străduiesc foarte tare să nu-mi mai ating fața cu mâinile orice ar fi. Altfel, am anulat toate vizitele și întâlnirile din fiecare weekend cu prietenii noștri.

