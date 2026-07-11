Zeci de mii de tineri au așteptat concertul lui Playboi Carti

A treia zi a festivalului Beach, Please! a adunat pe plaja din Costinești peste 90.000 de tineri din România și din străinătate, mulți dintre ei veniți special pentru concertele artiștilor internaționali.

Printre capetele de afiș ale serii s-au numărat Yeat și Playboi Carti, al cărui spectacol a fost reprogramat după amânarea din ziua precedentă. Artistul nu a mai putut ajunge la timp în România din cauza condițiilor meteorologice care i-au afectat deplasarea.

„Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date”, au transmis reprezentanții festivalului, după ce mii de fani au așteptat apariția artistului pe scena principală.

În cele din urmă, Playboi Carti a ajuns în România cu un avion din Paris, iar momentul cel mai așteptat al nopții a avut loc în jurul orei 4:00.

Rapperul american a urcat pe scena Beach, Please! și a susținut primul său concert din România.

Iar fanii care au rămas până spre dimineață au descris atmosfera drept una memorabilă.

Playboi Carti, unul dintre headlinerii ediției aniversare

Playboi Carti a fost anunțat încă de la prezentarea line-up-ului drept unul dintre principalii headlineri ai ediției din 2026, alături de Future, Don Toliver, Yeat, Tyla și Quavo. Concertul a reprezentat prima apariție a rapperului american în România și unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.

Beach, Please!, fondat de Selly și organizat în stațiunea Nibiru din Costinești, continuă până luni dimineață. Programul de sâmbătă îi aduce pe scena principală pe Future și Quavo, doi dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei hip-hop internaționale, care vor încheia o nouă seară de concerte pe litoral.

Line up complet Beach, Please! 2026

  • 11 iulie 2026

Future, Quavo, B.U.G. Mafia, INNA, Deliric, Che, Nine Vicious

  • 12 iulie 2026

Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, AdelinMM, ALBWHO, Andrew Dum, Azteca, Sarba & Ray, Bergh C, Blanco, Candyboii, DJ Moon, DJ Undoo, HVNDS, Ian, Lexi, Manuel Riva, M.G.L., Noua Unspe, Rares, RAVA, Șatra B.E.N.Z., Supernova, Tania, Ursaru

Reguli de acces la festival

Accesul la Beach, Please! 2026 se face pe baza unui bilet nominal și a unui act de identitate, iar verificările sunt obligatorii la intrare. Biletele nu sunt transferabile, iar datele trebuie să coincidă exact cu cele din documentul de identitate.

Minorii sub 14 ani nu pot intra la festival. Celor între 14 și 16 ani accesul le este permis doar însoțiți de un adult (părinte sau sau tutore legal, cu declarație notarială), iar între 16 și 18 ani este permis și fără însoțitor, pe baza unei declarații semnate de părinți sau tutori.

În interior sunt permise doar obiecte personale obișnuite, în cantități limitate. Sunt interzise obiectele care pot pune în pericol siguranța participanților sau pot îngreuna deplasarea în zonele aglomerate, inclusiv sticlele din sticlă, armele, drogurile și obiectele voluminoase, precum umbrelele mari.

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