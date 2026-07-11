Nava a fost lansată la apă la Drobeta-Turnu Severin

Emerald Lumi a atins apa pentru prima dată pe 2 iulie, în cadrul unei lansări ceremoniale organizate la șantierul naval din România. Nava este construită la Severnav din Drobeta-Turnu Severin, în cadrul unui proiect realizat în colaborare cu MKM Yachts.

Lungimea de 110 metri nu a fost aleasă întâmplător. Vasul trebuie să poată trece prin zonele înguste ale Senei și să ajungă direct în Paris, dar și în Honfleur, un port în care puține nave fluviale de croazieră pot intra. Vasul a fost proiectat special pentru dimensiunile și traseul Senei. La bord vor putea urca cel mult 130 de turiști, care vor avea la dispoziție cabine și apartamente, restaurante, baruri și o piscină interioară încălzită care, seara, se transformă în cinematograf.

Piscina încălzită se transformă seara în cinematograf

Una dintre cele mai spectaculoase dotări ale navei va fi piscina interioară încălzită. Seara, spațiul va putea fi transformat într-un cinematograf pentru pasageri. Emerald Lumi va avea și restaurantul Reflections, barul și salonul Horizon, cabine și apartamente cu balcoane care pot fi folosite indiferent de vreme, precum și o spălătorie cu autoservire pentru turiști.

Compania descrie vasul drept o navă construită special pentru Sena, cu interioare moderne și spații gândite pentru un număr redus de pasageri.

Croaziere de opt zile, cu plecare și întoarcere la Paris

Din martie 2027, Emerald Lumi va efectua croaziere de opt zile pe traseul „Sensations of the Seine & Normandy”. Călătoria va începe și se va încheia la Paris, iar nava va ajunge până la Honfleur, în Normandia.

Programul include opriri mai lungi și nopți petrecute în unele porturi, inclusiv la Honfleur și La Roche-Guyon. Turiștii vor putea vizita și Rouen, oraș legat de povestea Ioanei dArc, precum și Giverny, unde se află casa și grădinile pictorului Claude Monet. Vor fi organizate și excursii la plajele debarcării din Normandia, tururi cu bicicleta electrică, drumeții, plimbări cu caiacul și degustări de stridii proaspete în Honfleur.

Elisabeth Sadler, vicepreședinte pentru croaziere fluviale în cadrul Scenic Group, spune că itinerarul oferă „o modalitate mai relaxată de a explora nordul Franței”, datorită opririlor mai lungi și experiențelor locale.

O croazieră costă de la 2.745 de euro de persoană

Prețul promoțional pentru o croazieră de opt zile la bordul Emerald Lumi pornește de la 2.745 de euro de persoană, potrivit ofertei publicate de companie. Tariful integral afișat pornește de la 3.545 de euro, iar suma poate varia în funcție de perioada plecării, tipul cabinei și oferta disponibilă în momentul rezervării, scrie Emerald Cruises.

În preț sunt incluse cele șapte nopți petrecute la bord, taxele portuare, serviciile directorului de croazieră și mai multe excursii și experiențe organizate pe traseu.