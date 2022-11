„Am ales să mergem pe drumuri separate. Eu am ales România, el a ales Germania. Prietenia ne va lega întotdeauna, indiferent de distanță. #divorț2 ?”, a fost mesajul scurt scris de Larisa Drăgulescu pe rețelele de socializare.

Totodată, ea a distribuit și o fotografie în care apare alături de Marian, amândoi au zâmbetul pe buze. Până acum, Larisa nu a mai făcut alte dezvăluiri despre divorț, nu a explicat care e motivul separării.

„Am fost escortă. Actualul meu soț mi-a fost client”

În urmă cu cinci ani de zile, Larisa Drăgulescu l-a cunoscut pe Marian Bogdan. Pe atunci, ea lucra ca escortă în Germania, iar bărbatul care avea să îi devină soț ani mai târziu a fost unul dintre clienții ei. „Actualul meu soț mi-a fost client. Nu m-am îndrăgostit de el de la început, poate că nici acum nu mă simt îndrăgostită de el. Îl iubesc pentru că este un om extraordinar.

Îl simt cel mai bun prieten și este omul pe care mă bazez în orice moment. Mă acceptă în totalitate așa cum sunt. E foarte greu să găsești un bărbat care să te accepte cu copii”, a declarat în urmă cu luni de zile Larisa Drăgulescu în emisiunea online „În Oglindă”.

În aprilie 2021, Larisa Drăgulescu s-a căsătorit cu Marian. Au avut parte de o ceremonie restrânsă, în familie. Se știe că soțul a luat numele ei, cel pe care l-a păstrat după divorțul de Drăgulescu. „Ironia sorții este că îl cheamă și Marian, Bogdan Marian Drăgulescu. A avut unele obiecții, dar l-am bătut bine ca pe celălalt Marian și s-a supus. Glumesc! L-am convins cum știu eu mai bine. Cu dragostea mea! Mie mi se pare normal așa, am doi copii și eu nu mi-aș fi schimbat numele să îmi fie altfel față de copiii mei. Si mi-am dorit foarte mult ca atunci când ne prezentăm ca o familie, să fim sub același nume toți”, a spus Larisa Drăgulescu pentru Playsport.ro în luna martie a acestui an.

