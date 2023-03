De mulți ani, Larisa Drăgulescu locuiește la Reșița alături de cei doi copii ai ei. Richard și Beatrice știu cu ce se ocupă mama lor, că aceasta activează pe diferite site-uri pentru adulți. În acest context, Larisa Drăgulescu i-a interzis fiicei sale să calce pe urmele ei.

„O să o feresc cât voi putea de asemenea drum”

Larisa Drăgulescu spune că i-a interzis fiicei să activeze pe site-urile pentru adulți. „Exclus! Nici vorbă de așa ceva! Nu concep! Nici nu iau în calcul o asemenea variantă. Fiica mea nu are treabă și nu va avea treabă cu așa ceva. E încă un copil, chiar dacă a împlinit 18 ani și e majoră. Eu, mama ei, o privesc încă ca pe un copil și am s-o feresc cât voi putea de un asemenea drum! Beatrice nu are nici măcar iubit!”, a spus Larisa Drăgulescu, care a și dezvăluit motivul pentru care ea a ales acest drum.

Ea a amintit de perioada când a divorțat de Marian Drăgulescu, când i-a fost foarte greu singură, cu doi copii. „Nu voi uita vreodată că am început să fac asta doar după ce nu am mai avut bani din ce să trăiesc. Nu am pornit la drum fiindcă așa am vrut, ci fiindcă am fost forțată. Bărbatul m-a lăsat, m-a bătut, m-a părăsit în stradă cu doi copii, pe care am fost obligată să-i cresc.

Nimeni nu mi-a dat nimic gratis! Dar copiii mei au tot ceea ce eu nu am avut la un anume moment. Adică casă, bani, condiții pentru școală, un job bun. Așa că Beatrice sigur nu-mi va călca pe urme!”, a adăugat ea.

Larisa Drăgulescu câștigă și 50.000 de euro pe lună

Totodată, Larisa Drăgulescu se mândrește cu veniturile pe care le are. Pe o platformă destinată adulților, pe Onlyfans, ea are un venit stabil, dar mai câștigă bani și din alte afaceri pe care le are. A cumpărat și a închiriat mai multe apartamente, iar la Reșița are și un salon de înfrumusețare. „Am acel venit lunar constant de pe site-urile online. Plus chiriile apartamentelor din București, trei la număr, plus încă ceva sume mai mici provenite din închirierea apartamentului de la Reșița. Iar cea mai recentă afacere deschisă, acel salon de machiaj și frizerie, îmi aduce din chirie lunar circa 1.000 de euro. Nu stau să calculez, dar probabil am peste 10.000 de euro, lunar. Poate mai mult!”, a mai zis ea pentru Playtech.

„În ultimele luni am investit în acest salon din Reșița. Nu vreți să știți ce prețuri au doar scaunele speciale pentru machiaj și cele pentru frizerie. Închiriez un scaun cu 120 de euro, lunar. Atât! Fie că e vorba despre zona de machiaj, fie de cea legată de frizerie. Ăsta e tariful cerut, niciun leu în plus! Și are căutare! Acum lucrez de zor să punem pe picioare și zona de spa. Fiindcă vom avea și așa ceva. Îmi doresc să fie gata până la vară, dar a fost o iarnă friguroasă și nu am putut lucra prea mult în exterior. Sper să recuperăm în lunile de primăvară, ca să-l inaugurez la începutul verii! Altfel, va trebui să mai amân un pic!”, a încheiat Larisa Drăgulescu, care s-a lansat în afaceri cu fiica ei. Ea și Beatrice au făcut un curs de make-up de curând și vor machia amândouă în salon.

Foto: Larisa Drăgulescu Facebook

