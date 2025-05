„O să fie un botez delicat, așa cum este ea. O să fie simplu, dar în același timp și foarte frumos, ceva în aer liber. (…) Cu siguranță o să iasă o petrecere foarte frumoasă și un botez special pentru bebelina noastră. O să avem o tematică. Invitații vor veni îmbrăcați în alb, doar noi o să fim în roz.”, a spus Larisa Iordache la Știrile Antena Stars.

Larisa Iordache a mărtirisit că atât părinții lui Cristian cât și ai ei sunt implicați în creșterea micuței lor și îi ajută cu tot ce au nevoie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Părinții lui Cristian se implică foarte tare, atât părinții lui cât și familia mea. Când avem nevoie de puțin răgaz o mai lăsăm pe la unul, pe la altul, și plecăm. Când stă la bunici, la mama lui Cristian, sau la cumnata mea, nici nu simt că am copil, asta pentru că și ele la rândul lor au copii și atunci am încredere în instinctul matern”, a mai spus Larisa Iordache, potrivit Spynews.

Recomandări Adrian Constantin, profesorul care a câștigat „Nobelul Austriei”, fost coleg de cameră cu Nicușor Dan: „Nu și-a folosit talentul pentru a domina sau umili”

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat cu ceva vreme în urmă, Larisa Iordache a mărturisit că pe perioada sarcinii soțul ei a sprijinit-o mult.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui, (…) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat. (…) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici”, a spus Larisa Iordache cu ceva vreme în urmă.

Urmărește cel mai nou VIDEO Cultură și Vacanțe Biblioteca Franceză „Omnia” din Craiova a fost consolidată și reabilitată. Cum arată acum

Urmărește-ne pe Google News