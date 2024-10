În această perioadă, Larisa Iordache vrea să facă mici schimbări în alimentația zilnică. Acum are mesele mult mai organizate și mizează pe un stil de viață sănătos. Fosta gimnastă a luat până acum doar câteva kilograme și continuă să meargă la sală.

„Nu mă antrenez, merg la sală în fiecare zi și ajut copiii. Mă mișc, cred că este foarte important să fii în activitate în continuare, să nu te lași, sarcina e ceva ce te bucură, nu este ceva greu de dus. Pur și simplu depinde de tine cum îți faci viața să fie. Nu fac nimic în plus, nu merg la sală pentru mine separat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am luat mai multe kilograme, undeva la patru-cinci deja. La ultimul control, medicul a zis că am exagerat puțin. Nu mă abțin, dar mi-a zis cum să mănânc și ce ce să mănânc, pentru că este nevoie să te hrănești des, dar să mănânci puțin. Înainte, pentru că lucram cumva toată ziua, apucam să mănânc doar seara, dar acum mi-am organizat mesele încât să fiu bine și totul să fie ok cu copilul, pentru că simt când îi e foame”, a declarat Larisa Iordache pentru sursa citată.

Recomandări Pe urmele lui Ionuţ Geană, copilul dispărut după ce a fost dus de rude la un saivan din Tulcea unde era „om de curte”. „L-am văzut când pleca cu o maşină roşie, cu unu tatuat”

Larina și Cristian Chiriță vor să se mute într-o casă mai mare, pentru ca toată lumea să beneficieze de spațiul necesar.

„Avem în plan acest lucru. Ne dorim foarte tare să facem și acest pas împreună. Avem așa lucrurile noastre pe care ni le-am pus în plan și dorim să le împlinim.

De ce să nu aibă fiecare camera lui?! Copilul și cine știe, poate că va mai urma unul. Să avem toți confort și spațiul nostru personal, pentru că fiecare om are nevoie de intimitate. Încă nu suntem hotărâți dacă va fi un apartament sau o vilă, dar când vom găsi cea mai bună soluție vom lua acea decizie cu cel mai mare drag”, mai spune Larisa.

Nu au amenajat camera copilului

Pentru moment, Larisa și Cristian nu au plănuit să amenajeze camera copilului, mai ales că au aflat sexul copilului în urmă cu doar câteva zile.

„Momentan, camera noastră va fi și a copilului. Ne dorim să stea împreună cu noi, fiind foarte mic vrem ca la început să fie aproape de noi, să învățăm lucruri, să fie totul safe. Pe parcurs, dacă se ivesc ocazii, poate să ne mutăm, cu siguranță atunci când va mai crește va avea camera ei.

Momentan nu am început nicio schimbare, pentru că abia acum trei zile am aflat sexul copilului și am zis să nu o luăm pe repede înainte, să facem totul pas cu pas. Oricum, am primit și sfaturi de la cei apropiați, să luăm lucruri mai spre final, când se apropie nașterea, pentru că s-ar putea să nu le folosim niciodată”, a încheiat Larisa Iordache pentru revista VIVA!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News