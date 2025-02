Recent, sportiva și-a lansat cartea și a postat mai multe imagini pe contul de socializare, în care își expune mândră sarcina avansată

„Uneori, viața ne pune în fața unor alegeri dificile și ne provoacă să ne depășim limitele. Din aceste momente se naște adevărata forță interioară.

Această carte, scrisă din suflet …este mai mult decât o poveste personală – este o sursă de inspirație pentru oricine vrea să-și descopere puterea de a lupta pentru visurile sale. Vei găsi lecții despre curaj, asumare și drumul către succes, indiferent de obstacole.

Dedicat celor care cred că fiecare alegere poate fi începutul unei noi victorii. Îndrăznește să visezi și să acționezi!”, spune Larisa Iordache despre cartea pe care a lansat-o înainte de a naște.

Larisa Iordache, în vârstă de 28 de ani, este pentru prima oară însărcinată, iar în primăvară, fosta gimnastă va aduce pe lume o fetiță, pe care o va chema Amira.

Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță au dezvăluit că vor avea o fetiță în luna octombrie a anului trecut. Larisa Iordache a fost întrebată dacă este fericită că va deveni mamă de fetiță. „Sincer, am simțit. Doar că nu am vrut să mă pronunț până nu am văzut rezultatul dorit. Deoarece este un copil dorit și iubit deja”, a mai spus sportiva, pe Instagram.

Larisa Iordache, fostă gimnastă, cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, se pregătește să devină mamă. Retrasă din activitate în decembrie 2021, Larisa e căsătorită cu Cristian Chiriță, fost jucător de tenis de masă.







