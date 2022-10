Duminică, 2 octombrie, Larisa și Marian Drăgulescu își vor sărbători fiica. Beatrice împlinește 18 ani, astfel că amândoi au organizat petrecerea de majorat. Deși s-au despărțit cu mare scandal, cei doi sunt acum în relații bune.

„Duminică avem majoratul fetiței. Cu plăcere ne revedem, mai ales că face fata 18 ani și trebuie să ne distrăm. Am trecut peste ce s-a întâmplat cu fostul meu soț. Fiecare are relația lui și continuăm relația de părinți. Suntem în relații ok, vorbim. Ne vedem la toate evenimentele importante”, a spus Larisa Drăgulescu, pentru Fanatik.

Petrecerea de majorat va avea loc în Reșita, iar cheltuielile au fost suportate de ambii părinți. Larisa Drăgulescu spune că evenimentul va fi aproape ca un botez sau o nuntă.

„Va fi o petrecere mare și o să o organizăm împreună. Da, și financiar. Jumătate, jumătate. Vor fi în jur de 70 de invitați, la un restaurant în Reșița. Tematică, nu. Va fi așa… îmbrăcăminte ca o prințesică și cum se face la 18 ani, pe roz.

Va fi cu lăutari, știi cum e la noi. Vor fi persoane cunoscute, dar din zonă de la noi. Nu dau nume, să nu se supere cineva. Va fi un majorat fastuos, cum se procedează la noi, în Banat. Este ca la nuntă sau botez”, a mai adăugat fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

Recomandări

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pentru ca petrecerea să fie așa cum trebuie, Larisa și Marian Drăgulescu au scos din buzunar aproape 7.000 de euro.

„Sunt costurile destul de mari. Câteva mii de euro, cam 6.000-7.000 de euro. Chiar ieri am fost la restaurant pentru ultimele detalii. Bine, ultimele, ultimele vor fi chiar în ziua majoratului”, spune Larisa Drăgulescu.

Beatrice a primit din partea părinților ei fațete dentare, iar mama ei i-a mai cumpărat cadou o pisică.

„Cadou a primit de la mine o pisică British Shorthair. De la taică-su vedem duminică. În afară de asta îi plătim amândoi fațete dentare”, a spus Larisa Drăgulescu.

La petrecere, Marian Drăgulescu va veni alături de actuala parteneră. De asemenea, soțul Larisei va fi prezent la ziua de naștere a lui Beatrice.

„Fiecare va veni cu partenerul lui. Nu este prima întâlnire în patru, am mai fost și în vară. Actuala lui parteneră este foarte de treabă. Ne înțelegem foarte bine. Nu am nimic cu actuala. Noi am avut probleme cu cealaltă dinainte. Este totul foarte bine acum. Nu am de ce să mă plâng”, a conchis Larisa Drăgulescu.

