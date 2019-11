De Livia Lixandru,

”Beau multă apă. Asta, în primul rând. De când mă trezesc până seara. Am o sticlă cu apă la mine tot timpul. Merg, fac plimbări. Nu am cum să ajung la sală, pentru că în momentul de faţă am un program haotic.

Lucrez la două spectacole, am repetiţii, merg la evenimente care merită toată energia mea şi nu apuc să fac atât sport pe cât mi-aş dori, dar am grijă la ce mănânc”, a declarat Laura Cosoi potrivit Click!, citat de Spynews.

”Încerc să mănânc fructe în fiecare zi. Şi nu mănânc neapărat nu ştiu ce fructe exotice, mănânc ce avem noi pe piaţă în momentul acesta, mere, pere, prune, struguri. Nu mă dau la o parte de la fructele de sezon. Dar evident că nu îmi lipseşte avocado. Mănânc şi carbohidraţi, mănânc paste, mănânc de toate”, a mărturisit Laura pentru aceeaşi sursă.

”Îmi place mult ghimbirul. Mă tonifică, îmi dă o stare bună, o energie. Aş vrea ca în fiecare zi să consum ghimbir, în limonadă, în ceai”, a mai spus Laura .

Pe lângă de ghimbir, vedeta apelează şi la alte alimente pentru o imunitate bună.

”Acum, cătina este unul dintre fructele pe care le consum foarte des. Iau în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, cătină cu miere – şi eu, şi Rita. Este bună pentru imunitate. Mai mănânc iaurt cu propolis”, a mai povestit aceasta pentru sursa menţionată.