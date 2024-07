Frumoasa actriță Laura Cosoi trăiește din nou clipe de vis, după ce a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos, care a primit nota maximă la naștere. Extrem de emoționată și încântată de faptul că familia ei s-a mărit cu încă un membru, vedeta radiază de fericire alături de soțul său, Cosmin Curticăpean. Laura Cosoi a născut o fetiță perfect sănătoasă în această dimineață.

„Aida Binecuvântarea vieții noastre! Mulțumim, Doamne! ”, a scris Laura Cosoi pe rețelele de socializare în urmă cu câteva minute.

Laura Cosoi a ales să nască natural, iar totul a decurs perfect. Bebelușul, care mai are trei surioare – Rita, Vera și Lara, a fost întâmpinat cu multă bucurie. Micuțele și-au intrat deja în rolul de surori mai mari și sunt extrem de încântate de faptul că vor avea un nou partener de joacă.

Deși prezentatoarea a știut de multă vreme dacă va avea băiețel sau fetiță, a ales să țină totul secret până la momentul nașterii. Numele bebelușului a fost ales încă din al doilea trimestru de sarcină, Laura mărturisind că și-a visat copilul, care i-a dezvăluit numele.

Laura Cosoi a reacționat după ce i s-a reproșat că are prea mulți copii

Într-un interviu recent, Laura Cosoi a dezvăluit că a fost o surpriză extrem de plăcută să afle că este din nou însărcinată. Actrița a mărturisit că ea și Cosmin și-au dorit dintotdeauna o familie numeroasă și că vestea a venit ca o binecuvântare.

Cu toate acestea, Laura Cosoi a recunoscut că este deranjată de comentariile și criticile primite în legătură cu decizia ei de a avea mai mulți copii.

„Dacă mă mai întreabă cineva: «Gata, te-ai oprit?». Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: «Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!» A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie superpersonală.

Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller-coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, OK, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem.

De asta zic că eu am mai zis că «nu» și a fost și zic acum că «nu» și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a spus Laura Cosoi pentru ciao.ro.

