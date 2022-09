„E prima zi, astăzi am început repetițiile pentru o nouă piesă. Pentru a nu mă da peste cap cu alăptatul, voi lua fetița cu mine de fiecare dată când se poate. Am și Parcul Cișmigiu alături, și cu atât mai bine. Pot fi și mamă cu normă întreagă și în același timp să merg și la job. Pare paranormal.

Dar pentru mine nu e ceva extraordinar. Am luat lucrurile cum au fost, nu sunt un om sofisticat, nu mă alint, nu mă văicăresc, nu mă plâng. Fac și de mâncare, stau și cu copiii, merg și la repetiții”, a declarat Laura Cosoi pentru playtech.ro.

În ceea ce privește silueta ei având în vedere că va apărea pe scenă, actrița are grijă ce mănâncă, dar nu ține regim. Face și mișcare, merge la pilates. „Evit să consum fructe și alte alimente care i-ar poate dăuna fetiței. Nu am niciun motiv să țin regim.

Am însă grijă la ceea ce mănânc. Am început însă să merg la pilates. Cea mică nu a avut colici până acum și nu cred că mai are când să facă, pentru că în curând va împlini trei luni”, a completat aceasta.

În ceea ce privește relația cu soțul ei, cu Cosmin Curticăpean, a dezvăluit că la 7 ani de la nuntă sunt mai apropiați ca oricând. Mai au discuții, dar niciodată nu s-au gândit la divorț. Sunt cu adevărat împliniți alături de Rita, Vera și Lara, fetițele lor. „Sunt momente și momente, ca în orice relație. Au mai existat și momente mai tensionate, dar ne dăm seama de fiecare dată că au legătură cu alte stări, cum ar fi oboseala.

Niciodată însă nu ne-am gândit să divorțăm, nu am ajuns nici măcar la vreo ceartă mai serioasă. Ambii suntem dintre cei care gândim că o căsătorie trebuie să fie pe viață. Suntem mereu pe aceeași lungime de undă. Amândoi ne-am dorit copiii, am fost în tandem cu aceeași dorință. Apoi implicarea, dragostea. Iar cel de-al treilea copil ne-a unit și mai mult”, a încheiat actrița.

