„Mai aşteptaţi un pic. Am avut şi noi nişte probleme, ca să ne doară capul acum despre căsătorie. Eu pot să spun că ne-am liniştit, suntem bine. El e un pic supărat, dar o să îi treacă. Toate trec. (…) Ne trezim, gătim, stăm cu căţeii, stăm la soare, dacă putem. (…) Ne-am liniştit, suntem bine, sunt împlinită. Aşteptăm să vă dăm şi veşti. (…) L-am primit pe 10 ianuarie, când am făcut 4 ani împreună. Tot timpul găseşte un prilej sa îmi ia flori. Ştie că cu o floare face miracol. Avem contraziceri, ca în orice relaţie. Eu încerc tot timpul să îl ascult, că are experienţă de viaţă, dar până nu te dai cu capul, degeaba îţi spune cineva. Eu las de la mine. Încerc să îl ascult, de fiecare dată când nu l-am ascultat, nu mi-a fost bine”, a declarat Laura Dincă la Antena Stars.

Laura Dincă, în vârstă de 23 de ani, este actuala iubită a fostului politician Cristian Boureanu. Cristian Boureanu, în vârstă de 46 de ani, a mai fost căsătorit cu Valentina Pelinel și cu Irina Boureanu, cu aceasta din urmă având o fiică, Ioana. În urmă cu un a, Boureanu a avut probleme cu legea, după ce a lovit un polițist.



