Timp de trei luni, Laura Giurcanu a stat în jungla din Republica Dominicană, unde s-a luptat de fiecare dată cu toate forțele pe traseu. Ea a încercat să se bucure de fiecare moment petrecut la „Survivor România”, pentru că știa că această experiența nu o va mai repeta vreodată.

„Au fost trei luni absolut superbe de care m-am bucurat la maxim în fiecare secundă (…) Sunt foarte împăcată cu tot ce s-a întâmplat pe insulă. Au fost momente în care ne era atât de foame, dar am spus de la început că nu vreau să mă plâng. Știam de la început că am plecat la Survivor. Nu dormisem niciodată în aer liber până în momentul ăla”, a povestit Laura Giurcanu la PRO TV.

Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a fost dezamăgită când a auzit declarațiile făcute de Cătălin Zmărăndescu despre ea, după ce luptătorul a părăsit competiția. Laura Giurcanu a povestit că în Republica Dominicană a avut o relație foarte bună cu colegul ei, ba chiar au vorbit să se viziteze și să meargă împreună la festivaluri.

„Am fost mai dezamăgită de lucruri care s-au întâmplat după. Cătălin a spus niște lucruri pe care eu personal, real, nu le-am înțeles. Eu nu știu despre ce vorbea. Nici măcar nu știu dacă merită în punctul ăsta să mai am o conversație cu el.

El când a plecat era ok cu mine. A fost șocant să ajung acasă și să văd ce a spus. Cu Cătălin am vorbit înainte să iasă și mi-a spus să ieșim vara asta, să ne întâlnim familiile…”, a declarat Laura Giurcanu, relatează Fanatik.

Laura Giurcanu, adevărul despre relația cu TJ Miles la „Survivor România”

La un moment dat au existat speculații potrivit cărora între Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi existat ceva mai mult decât o relație de prietenie. Fosta concurentă a negat toate zvonurile apărute, mai ales că a fost așteptată la aeroport de iubitul ei, Cezar. De asemenea, Laura a precizat că ruptura dintre ea și TJ Miles a avut loc în urmă cu mai mult timp decât se vedea la TV.

„Nu înțeleg creierul care a născut lucrurile astea. Ca să ai o strategie trebuie să ai un scop, eu nu am avut. Am ajuns în punctul în care am ajuns în competiție pentru că, în afară de mine și Elena, nu au avut niciun fel de capabilitate atletică.

Nu strategia sau manipularea ne-a adus în punctul ăla, ci faptul că eram cele două Faimoase care intrau de 3-4 ori pe traseu.

Eu cu TJ nu mai petrecusem timp împreună de 3 săptămâni în momentul în care s-a întâmplat ruptura pe care ați văzut-o voi”, a explicat Laura Giurcanu.

