Laura Giurcanu și Aris Eram formează cel mai nou cuplu? Este întrebarea care stă acum pe buzele tuturor, după ce cancan.ro a publicat imagini cu cei doi când se săruta pasional chiar în mașina creatoarei de conținut.

În urmă cu doar câteva zile, fiul Andreei Esca a scos-o în oraș, la o întâlnire în doi, pe adversara sa de la America Express. Cei doi au ieșit la masă, îmbrăcați lejer, și nimeni nu și-ar fi dat seama că între ei ar exista ceva mai mult decât o frumoasă relație de prietenie.

După ce au luat masa la un restaurant indian din Capitală, cei doi s-au îndreptat către mașina creatoarei de conținut. Laura Giuranu l-a dus pe Aris acasă, iar la un moment dat, spre surprinderea tuturor, cei doi au început să se sărute pasional. Ea a stins lumina în mașină, pentru a se asigura că nimeni nu-i vede. Acum rămâne de văzut dacă Laura și Aris formează un cuplu sau e vorba despre o scurtă idilă. Momentan, niciunul nu a confirmat povestea de dragoste.

Laura Giurcanu și Aris Eram au fost împreună în vacanță

În septembrie, Laura Giurcanu și Aris Melkior Eram au bifat prima vacanță împreună, în Ibiza. Pe rețelele de socializare, fiul Andreei Esca a postat mai multe imagini din vacanță, unde apare și creatoarea de conținut.

Acum, cei doi filmează pentru Antena 1 un podcast alături de Sânziana Negru și Alexia Eram.

La începutul filmărilor pentru America Express – Drumul Soarelui, Laura Giurcanu menționase că este singură și că nu este implicată în nicio relație amoroasă. „Iubitul pe care l-am avut înainte s-a asigurat că… mi-a făcut viața puțin grea și acum sunt convinsă că sunt capabilă de absolut orice”, a spus influencerița la testimoniale.

Între Aris Melkior și Laura Giurcanu există o diferență de vârstă de aproximativ 7 ani, ea fiind mai mare decât el. Despre viața sentimentală a fiului Andreei Esca nu se cunosc prea mult detalii, pentru că el nu și-a dorit niciodată să fie în lumina reflectoarelor. Aris studiază la o facultate de prestigiu din Barcelona și va sta mai mult plecat din România.

Laura Giurcanu a fost înșelată de logodnic

Laura Giurcanu a povestit pe larg, pe Instagram, că fostul logodnic nici măcar nu s-a obosit să se ascundă că o înșală, ci a lăsat totul la vedere.

În timp ce ea se afla în camera de hotel, iubitul ei o înșela la nici 10 metri de ea. Conform wowbiz.ro, o fotografie cu acesta alături de o altă domnișoară a început să devină virală pe internet. Respectiva poză a ajuns și în mâinile Laurei Giurcanu.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar această relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat… de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată.

Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu să vorbesc despre asta înainte de a devenit un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor”, a povestit pe Instagram influencerul.