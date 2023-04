„De ce se spune despre mine că m-aș fi retras la mănăstire și că m-am călugărit? Cine o fi inventat minciuna asta? De ce?”, a răbufnit artistul, care a infirmat zvonurile apărute despre el.

Laurențiu Cazan: „Am concerte în Brașov, București, plus că lucrez și la un nou album”

Mai mult, acesta a clarificat cu ce se ocupă acum. „Nu știu ce e în capul lor. Avem dușmani care plimbă minciuna prin țară. Degeaba pun pe eu pe contul de Facebook că am concerte în Brașov, în București, în toate colțurile țării, plus că lucrez și la un nou album, cu piese noi, pe care le voi înregistra la Uniunea Compozitorilor.

Din păcate, țara arde și baba se piaptănă. Eu îmi văd de treburile mele, Slavă Domnului!”, a explicat cântărețul, care a și dezvăluit cum au apărut speculațiile despre faptul că el s-ar fi călugărit.

„A preluat zvonul și un ziar, de aici, de unde stau, din orașul meu, Buzău, dar nu au vrut să vorbim. Aceste minciuni au însă o țintă mai largă. Denigrarea celui vizat, ca lumea să creadă că artistul ăla nu mai vrea să cânte, că s-a retras, ca așa a vrut el”, a mai zis el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Cronica unui fiasco legislativ. Cum s-au împiedicat liderii PNL și PSD de pragul la abuzul în serviciu

Și a continuat: „În aceeași linie mai largă este vorba și despre denigrarea ortodoxiei, nu este o informație care să aducă glorie celui vizat, are un efect invers, că acel solist e, de fapt, un ciudat. Este vorba despre ducerea în derizoriu, despre denigrarea celui vizat, ca lumea să creadă că artistul nu mai vrea să cânte.

Prin urmare, să nu-l mai caute nimeni, să nu-l mai invite la concerte. Nu e adevărat că m-am călugărit. Uite, cânt, compun, am concerte, am emisiuni TV, am colaborări în Olanda”.

Laurențiu Cazan a locuit și în Olanda

O bună perioadă de timp, Laurențiu Cazan a locuit și în Olanda. Are chiar și cetățenie. „Acum stau în România și merg în Olanda, înainte era invers. Olanda trece printr-o traumă economică cumplită. Olandezii trăiesc eminamente din agricultură, din zootehnie, cum să distrugi fermele? Toată țara a votat cu Partidul Fermierilor. De ce? Pentru că cei din Uniunea Europeană vor să distrugă fermele, iar olandezii când au văzut că vine falimentul au fost nevoiți să se apere.

Am cetățenie olandeză, din 1996, dar nu m-am dus niciodată la vot, mare greșeală, însă! Olandezii nu prea se duceau, în general. Situația era bună, totul a mers bine, nu prea a interesat pe nimeni să voteze, unii nu știau nici cum îi cheamă pe politicieni.

Recomandări Piedone află azi dacă va fi liber. Curtea Supremă dă verdictul la recursul din dosarul Colectiv

Ce să schimbe? Când e bine nu ai ce, când e rău crezi că nu poți schimba. Dar e greșit să zicem că votul nu contează, fiecare vot contează, de fapt. Partidul Fermierilor a ajuns la putere în Olanda pentru că mulți trăiesc din agricultură, din zootehnie, din producerea de semințe. Cum să distrugi fermele, cum să distrugi țara?”, a mai zis el pentru Impact.

GSP.RO Adelina, soția lui Cristi Chivu, anunț surpriză la 15 ani de căsnicie

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Îţi mai aduci aminte de actorul care l-a jucat pe Hercule? Nu îl recunoşti pe Kevin Sorbo, are 63 de ani

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum și ce se întâmplă cu el, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Schimbare majoră pentru românii care îşi vând maşina. Sunt obligaţi să facă rost de un nou document

Știrileprotv.ro O femeie a fost prinsă în timp ce fura mâncare dintr-un magazin din Italia. Reacția carabinierilor a surprins o țară întreagă

FANATIK.RO Acuze incredibile împotriva lui Florin Talpan: „Mi-a dat țeapă! Mi-e frică să nu pună vreun ucrainean să mă omoare!” Reacția nervoasă a juristului CSA Steaua. Video exclusiv

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Condițiile nu erau propice pentru ce am eu'. Boala cu care se confruntă Ada Dumitru, după Survivor

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2023. Fecioarele au ocazia să exerseze o metodă bună de a se liniști singure, atunci când se confruntă cu bănuieli sau temeri